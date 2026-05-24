La otra cara del Mundial: el peligro de las apuestas online que atrapa a niños desde los 11 años

La cercanía del Mundial de Fútbol pone otra vez en alerta por las apuestas online entre los adolescentes. Los especialistas advierten que el evento concita mayor participación en este tipo de actividades, y ven como chicos desde los 11 años se suman a la movida, pese a que esto está prohibido para menores.

La situación pone en evidencia diversas prácticas naturalizadas ya asociadas en particular a este tipo de hechos y de las cuales los adolescentes son simplemente un reflejo

Es que ya es casi como parte del folclore que el mundial esté acompañado de pronósticos, apuestas, análisis, en diversos formatos. Pero no solo eso; como dijo una especialista consultada, lo que sucede es que estamos habituados a un consumo abusivo de muchas cosas y en estas oportunidades, eso se exacerba: bien se sabe, el evento está asociado a otros tipos de consumos.

Pero para los chicos además hay un plus, no se trata sólo de considerar que las apuestas son una forma de entretenimiento. Además, tiene que ver con la pertenencia al grupo: es hacer lo que mismo que hacen otros para validarse. Por otra parte, también señalan que ven que cada vez más los chicos ven esta actividad como una forma de ganar dinero. Sin embargo, todo esconde una trampa y riesgos.

“El mundial empieza el 11 de junio. No esperemos a que termine para darnos cuenta de que algo andaba mal, porque para entonces muchos adolescentes ya van a estar endeudados y atrapados en un espiral que no saben cómo frenar”, alertó la psicopedagoga y especialista en neuroeducación, Mariana Savid.

Apuestas online o el “casino en el bolsillo”

“Lo que estoy observando en los talleres en las escuelas es que no hablan del mundial con la ilusión de fútbol, por lo menos los varones, sino que hablan de pronósticos, de casas de apuestas y de tipster”, explicó Savid.

Y acá vale la aclaración para los “desentendidos”: un tipster es un experto o analista deportivo que ofrece pronósticos y consejos sobre apuestas deportivas.

"La diferencia con el pasado es drástica: hoy el celular es un casino en el bolsillo. Las apuestas son en vivo, minuto a minuto, y la dopamina se dispara una y otra vez", señaló.

Según la especialista, la edad de inicio ya desciende a los 11 años, con un pico crítico entre los 15 y los 17. Los menores utilizan billeteras virtuales sin control parental para realizar "apuestas combinadas" (por tarjetas aplicadas, córners, goles) y caen en la trampa de los tipsters.

“Son personajes que se disfrazan de analistas, pero lo que no dicen es que son empleados de las casas de apuestas y ganan plata cuando cada chico va perdiendo, el mundial es el anzuelo perfecto porque es masivo, porque es emocionante y las plataformas lo saben, es una trampa muy calculada”, refirió.

“Lo que más veo es la normalización de las apuestas como si fuera un juego, un entretenimiento más, y la normalización de la pérdida también, porque ya asumen que a veces se gana y a veces se pierde sin entender que el sistema está diseñado siempre para que pierdan a largo plazo”, señaló.

Consideró que el Mundial es el anzuelo perfecto y la publicidad es abrumadora y cada vez más personalizada gracias a la inteligencia artificial.

Restricciones que no funcionan

Para dimensionar la gravedad de la situación, Savid citó un relevamiento nacional de la Cruz Roja (realizado entre agosto y octubre de 2025 sobre 11.400 jóvenes) que arrojó datos alarmantes:

-6 de cada 10 adolescentes están expuestos a las apuestas

-12% ya arrastra deudas

-80% considera que las restricciones actuales son obsoletas.

"El dato del 80% es demoledor. Los mismos chicos advierten que la verificación de edad es un chiste; no hay freno ahí", concluye Savid, alertando sobre el riesgo de un sistema diseñado para explotar la impulsividad de cerebros en pleno desarrollo.

Los riesgos para los adolescentes

Savid enumeró que los riesgos en adolescentes y jóvenes son múltiples. Cuando la situación se va de las manos se pone en juego su salud mental y emocional. Ansiedad, insomnio, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, cambios de humor, aislamiento, depresión, y, en los casos más extremos, ideaciones suicidas.

Mencionó que en el estudio, 49% reconoce que su vínculo con las apuestas afectó negativamente su rendimiento, tuvo pérdida de concentración y abandonó actividades que les gustaban por quedarse apostando.

Y claro, se refirió a las consecuencias en el plano económico, ya que son muchos los que terminan por adquirir deudas e incluso son víctimas de fraudes o estafas. En ese sentido puso sobre la mesa el tema de la ciberseguridad, ya que ingresan a sitios ilegales sin saberlo, exponiendo sus datos personales y los de su familia.

Agregó que pueden ser víctimas de extorsiones, grooming y hasta pedidos de material íntimo como forma de pago de sus deudas.

El consumo y las familias

Para la coordinadora del Plan Provincial de Adicciones, Marta Hintuchi, la problemática responde a una cuestión estructural. Según la funcionaria, la situación actual se inscribe dentro de las dinámicas propias de una sociedad de consumo global, donde el juego online responde a las leyes de la oferta y la demanda.

"Lo que sucede con el Mundial es comparable a lo que ocurre con el alcohol durante las fiestas de fin de año: al aumentar la visibilidad y la oferta del objeto, la demanda se dispara de manera natural, tanto en adultos como en adolescentes", explicó Hintuchi, quien apuntó a la profunda naturalización que existe alrededor de los excesos en nuestra cultura.

Con respecto a las actitudes de la familia, Savid reconoció que hay muchas que no ven la situación, la niegan, tampoco ven los riesgos o directamente no saben cómo proceder.

“Hay familias alarmadas, pero sin herramientas, detectan cambios, pero no saben cómo abordarlo, tienen miedo de que el adolescente se enoje o se cierre más. Y después están las familias que normalizan”, sostuvo. Porque dijo que hay casos donde los mismos padres apuestan, entonces el mensaje en casa es contradictorio.

“Pero creo que el problema de fondo es que los adultos hemos delegado la educación en ciudadanía digital y la alfabetización digital crítica en los niños y adolescentes. No les enseñamos a leer críticamente la publicidad, a dudar, a desconfiar de los algoritmos, a entender que la plata fácil no existe”, afirmó la especialista.

También reconoció que los avances del sistema para controlar la situación han sido muy lentos y desarticulados. ”Creo que no se ha logrado el control y que el problema ha crecido más rápido que alguna respuesta del estado, y el mundial va a ser un acelerador tremendo”.

Cuando comienza el problema

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la Dirección General de Escuelas, remarcó que el complejo fenómeno no es lineal, debe verse de manera integral y, sobre todo, como una oportunidad de acompañar para aportar recursos.

“Es innegable que la efervescencia de este evento, sumada a la hiperdisponibilidad tecnológica y también a la agresividad de la publicidad, puede generar un aumento o una mayor activación en relación a las apuestas en líneas en esta franja etaria, especialmente adolescente. Sin embargo, es muy importante evitar el reduccionismo”, advirtió.

Por eso dijo que es un error vincular de manera lineal y directa un hecho externo, como podría ser un torneo deportivo, con el establecimiento y la configuración de un consumo problemático. “Para que un comportamiento se estructure como problemático, deben converger factores de vulnerabilidad individual, dinámicas familiares, carencia de factores de protección y otras variables del entorno”, detalló,

En ese sentido marcó que es fundamental establecer una diferenciación técnica y clínica: una conducta exploratoria que se da por única vez o de forma aislada, no es sistemática, no genera niveles de angustia o ansiedad cuando se interrumpe, no constituye en sí mismo una adicción o un consumo problemático. En la adolescencia, el sistema de recompensa cerebral se encuentra en plena maduración, y la búsqueda de nuevas experiencias es parte del desarrollo.

“Lo problemático surge cuando la conducta se vuelve compulsiva, repetitiva, y funciona como el único mecanismo para tramitar ese malestar o el malestar emocional”, resaltó.

La importancia del rol adulto

En ese sentido, planteó que el contexto en sí mismo no es el problema cuando existen marcos adecuados. Y destacó que lo que realmente protege a niños y adolescentes frente a la vulnerabilidad digital es la presencia activa del adulto. “Esto implica marcar los límites de manera asertiva, acompañando sin invadir, y, especialmente, dejando en claro también cuáles serían los canales de ayuda y escucha si se encontraran ante una situación de riesgo o de vulnerabilidad”, apuntó Gannam.

Y en este punto hizo hincapié en algo fundamental: la prevención no se logra apagando las pantallas o prohibiendo el mundial y lo que eso acarrea. En torno a eso debe haber un trabajo que es un proceso, algo sostenido en el tiempo, y que se logra construyendo un andamiaje adulto, sólido, presente y dispuesto al diálogo.

“El clima mundialista debe ser capitalizado como un marco propicio para la prevención primaria”, subrayó al referir que es el momento oportuno para que los adultos de referencia ejerzan su rol, tanto en los hogares como en el ámbito educativo.

“Desde el ámbito familiar, el evento es la excusa perfecta para establecer un diálogo abierto que estimule el pensamiento crítico, es decir, preguntar, escuchar, y desarmar, junto a niños y adolescentes, la ilusión de dinero fácil, que es lo que venden las plataformas, fortaleciendo, sí, en esta interacción los propios recursos emocionales para que puedan decodificar y comprender los riesgos por sí mismos”, propuso.

Recomendaciones para las familias

Ante este escenario, Hintuchi enfatizó que la clave no es solo alarmarse, sino revisar las conductas adultas y asumir un rol activo en la crianza digital. "No podemos dejar a las adolescentes solas en un entorno virtual para el que todavía no están preparadas para circular sin acompañamiento", advirtió.

En ese sentido, la funcionaria instó a las familias a recuperar terreno mediante el diálogo y la supervisión directa:

Compartir más espacios comunes con los jóvenes para romper el aislamiento que fomenta el uso de pantallas.

Implementar herramientas de control parental y monitorear de cerca los consumos digitales.

Establecer límites claros y explicados, que surjan de la reflexión y no de la mera imposición, para ayudar a los menores a procesar la sobreoferta de estímulos a la que están expuestos

Savid planteó la importancia de hablar sin juzgar y poder preguntar. “Si el chico siente que lo van a castigar, no va a decir nada y va a tratar de recuperar lo perdido apostando más. El diálogo es la herramienta más potente”

Propuso revisar las billeteras virtuales para proteger, estar atentos a señales de alerta como pedidos frecuentes de plata sin explicación clara, cambios de humor, irritabilidad, insomnio, secretismo con el celular, un cambio abrupto en la conducta o baja repentina del rendimiento escolar.