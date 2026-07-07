La eufórica reacción de Milei tras la victoria de Argentina en el Mundial: "Que manera de sufrir"

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección argentina contra su similar de Egipto por los octavos de final del Mundial: “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Que manera de sufrir”, escribió en sus redes.

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Luego del triunfo agónico, el mandatario dio declaraciones radiales casi afónico: “Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica”.

Acto seguido, confesó que padeció el encuentro: “Ni te cuento”. Y expresó que “jamás” perdió la confianza en el equipo de la Asociación del Fútbol Argentino. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, admitió.

“Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

Tras afirmar que “no hay que rendirse nunca”, Milei remarcó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la repu… madre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto?”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas”. “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”, dijo sobre el equipo argentino.

Pero no fue la única manifestación del mandatario. Minutos después de esa intervención, el jefe de Estado habló con su amigo Alejandro Fantino en un canal de streaming. “Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final… fue impresionante. La Argentina fue más, jugó mejor”, planteó con voz ronca.

“El arquero de ellos la rompió, fue el mejor. Impresionante. Pero Argentina no se rinde, fue histórico, es increíble. Se puso de pie”, añadió.

Los festejos del arco político en redes

Como siempre suele hacerlo, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich también se sumó a los festejos en sus redes sociales. Con un elogio a Lionel Messi, subrayó: “Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy”, aseveró.

NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY



VAMOS ARGENTINA

VAMOS LIONEL MESSI



EL CORAZON DE ESTE EQUIPO POR DIOS pic.twitter.com/AQkxsLii4M — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026

También se refirió al éxito futbolístico el canciller Pablo Quirno: “Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento…”, escribió en X en referencia a Lionel Messi.

Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento… — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 7, 2026

Mientras que la diputada libertaria Virginia Gallardo también habló del encuentro con elogios a Messi: “Sus compañeros, el país, el mundo… quieren que le vaya bien a Messi, que obtenga todo. Porque merece todo. ¡Por tanto! Es emocionante”.