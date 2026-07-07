7 de julio de 2026 - 18:13

Argentina no para de hacer historia: el impresionante récord mundialista que le igualó a un mito histórico

La Selección Argentina estiró su racha goleadora en la Copa del Mundo e igualó el mítico récord que ostentaba el Uruguay de los mundiales de 1930, 1950 y 1954.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
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El origen y la vigencia de la racha argentina

La impresionante seguidilla goleadora de la Scaloneta nació como respuesta al peor momento del ciclo: el debut fallido en Qatar 2022. Desde aquel tropiezo, Argentina no volvió a bajar de la línea de los dos goles por encuentro mundialista.

El camino en Qatar 2022 (6 partidos)

  • Fase de Grupos: 2-0 a México y 2-0 a Polonia.

  • Octavos de final: 2-1 a Australia.

  • Cuartos de final: 2-2 vs. Países Bajos.

  • Semifinales: 3-0 a Croacia.

  • Final: 3-3 vs. Francia (consagración por penales).

El presente en la actual Copa del Mundo (5 partidos)

  • Fase de Grupos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

  • 16avos de final: 3-2 a Cabo Verde.

  • Octavos de final: 3-2 a Egipto.

Messi desata el festejo de su gol, ese que alcanzó la igualdad y devolvió el alma a millones de argentinos.

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El espejo de la historia: El Uruguay de 1930 a 1954

Con este registro, Argentina alcanzó a Uruguay, que logró mantener su racha de 11 partidos convirtiendo múltiples goles a lo largo de tres ediciones del torneo (vale recordar que la Celeste no participó en 1934 ni 1938).

La racha charrúa comenzó en el Mundial de 1930 (luego de un debut con triunfo 1-0 ante Perú) y se desglosó de la siguiente manera:

  • Uruguay 1930: 4-0 a Rumania, 6-1 a Yugoslavia y 4-2 a Argentina en la final.

  • Brasil 1950: 8-0 a Bolivia, 2-2 con España, 3-2 a Suecia y el histórico 2-1 a Brasil en el Maracanazo.

  • Suiza 1954: 2-0 a Checoslovaquia, 7-0 a Escocia y 4-2 a Inglaterra.

El fin del récord oriental: La racha uruguaya se estiró incluso en la derrota de semifinales de 1954 (4-2 ante Hungría), pero se cortó definitivamente en el partido por el tercer puesto, al caer 3-1 frente a Austria.

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