7 de julio de 2026 - 18:50

Argentina alberga al segundo árbol más viejo del mundo: en qué ciudad se encuentra y cuántos años tiene

Con más de 2.600 años y 57 metros de altura, este gigante de la Patagonia sobrevive en un rincón protegido de Chubut inaccesible por tierra firme.

El segundo árbol más grande en el mundo está en Argentina.&nbsp;

El segundo árbol más grande en el mundo está en Argentina. 

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Por Daniela Leiva

En el corazón de la Patagonia andina, un ejemplar de Fitzroya cupressoides desafía el paso de los milenios. Este monumento vivo, que ya existía mucho antes de la era moderna, es el ser más longevo de Argentina y se posiciona a nivel global como una pieza clave de la biodiversidad sudamericana.

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Ubicado en la provincia de Chubut, este espécimen impone respeto no solo por su historia, sino por sus dimensiones. Con una altura que alcanza los 57 metros y un diámetro de tronco que roza los 2,80 metros, el Alerce Abuelo es el árbol más alto de toda Sudamérica.

Dónde ver al Alerce Abuelo en Chubut

El hogar de este gigante es el Parque Nacional Los Alerces, un territorio de 260.000 hectáreas situado cerca de la ciudad de Esquel. En 2018, la UNESCO declaró este área como Patrimonio Mundial, reconociendo la importancia crítica de preservar ecosistemas que albergan vida tan antigua.

Llegar hasta su base no es una tarea sencilla, y esa dificultad geográfica funciona como un escudo natural. El acceso requiere una combinación de navegación por lagos y senderismo a través de bosques milenarios, lo que ha mantenido al ejemplar a salvo de la intervención humana masiva durante siglos.

La extraordinaria longevidad de este alerce no es una casualidad biológica, sino el resultado de su adaptación al rigor del entorno. En los suelos pobres en nutrientes de la cordillera y bajo climas extremos, estos árboles crecen apenas un milímetro por año. Esta parsimonia permite que su madera se vuelva extremadamente densa y resistente a plagas y pudrición.

Cuántos años tiene y cómo se midió su edad

La ciencia ha logrado certificar que el Alerce Abuelo tiene una antigüedad de 2.630 años. Esta cifra lo coloca en el segundo puesto del ranking mundial de árboles antiguos con edad verificada científicamente, siendo superado únicamente por un ejemplar de pino que se encuentra en los Estados Unidos.

Hoy, el Alerce Abuelo se mantiene firme como el principal atractivo de su parque nacional. Su presencia recuerda la importancia de las políticas de conservación en Argentina, protegiendo un legado natural que tardará otros dos milenios en repetirse si llegara a desaparecer.

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