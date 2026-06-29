29 de junio de 2026 - 09:24

Mimosa invasora: el árbol asiático que amenaza el ecosistema de Estados Unidos y que expertos piden eliminar de tu jardín

Aunque sus flores de seda son apreciadas, esta especie invasora traída hace 240 años asfixia a los árboles nativos esenciales para aves e insectos locales.

Así luce el árbol de seda en los jardines.&nbsp;

Así luce el árbol de seda en los jardines. 

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Por Cristian Reta

El árbol de mimosa, también conocido como árbol de seda, es una especie invasora que se ha extendido por doce estados del sureste de Estados Unidos. Aunque sus flores rosadas resultan atractivas para muchos propietarios, los expertos de la Universidad de Georgia advierten sobre el daño ecológico que causan al desplazar la vegetación nativa.

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Originaria del Lejano Oriente, la mimosa fue introducida en la región poco después de la Revolución Americana. Tras más de dos siglos, estos ejemplares que alcanzan los 15 metros de altura dominan los bordes de las carreteras en Georgia, limitando el crecimiento de plantas que sirven de alimento para insectos y aves cantoras del ecosistema local.

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¿Por qué es tan difícil eliminar el árbol de mimosa?

Eliminar una mimosa no es una tarea sencilla. Los naturalistas explican que simplemente cortar el tronco es insuficiente, ya que el árbol posee una gran capacidad de rebrote. Si solo se tala, la planta regresará con fuerza, lo que obliga a emplear métodos químicos específicos para lograr una erradicación completa y definitiva en el terreno.

Para los ejemplares jóvenes, es posible utilizar herramientas manuales para arrancar la raíz directamente desde el suelo. Sin embargo, en el caso de árboles maduros, los arbolistas recomiendan la intervención profesional. El protocolo estándar incluye la aplicación inmediata de un herbicida sistémico sobre el tocón fresco apenas se realiza el corte para evitar que la planta se regenere.

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El origen del nombre y la confusión con otra especie

Existe una confusión común respecto al origen de su nombre. Mientras que la mimosa invasora destaca por sus flores rosadas, hay otra variedad de flores amarillas que no representa un riesgo ecológico. Es precisamente de esta segunda especie de donde proviene el nombre del popular cóctel de champán y jugo de naranja, y no del árbol que actualmente afecta a Georgia.

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Cómo reemplazar la mimosa y proteger la biodiversidad local

Los agentes de extensión de la UGA instan a los dueños de viviendas a reemplazar estos árboles por alternativas nativas. Al ser una especie que asfixia a otras plantas, su presencia reduce la disponibilidad de hábitats para la fauna local. Aunque su estética sea valorada en el paisajismo residencial, el impacto acumulado en los ecosistemas regionales es significativo.

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