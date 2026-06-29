Adiós a los tragamonedas sin control: el proyecto que cambiaría miles de máquinas de juego

El proyecto de ley HB 2557 propone límites de pérdida diaria y descansos obligatorios para las 70,000 terminales que operan actualmente sin supervisión estatal.

Un nuevo proyecto de ley en Pensilvania busca imponer regulaciones estrictas a las máquinas de "juego de habilidad" que operan en gasolineras y tiendas. La propuesta del representante Ben Waxman pretende cerrar el vacío legal que permite a estas terminales funcionar sin la supervisión ni los impuestos que enfrentan los casinos convencionales.

El mercado de estos dispositivos, que suman unas 70,000 unidades en todo el estado, ha operado históricamente bajo la premisa de que no dependen exclusivamente del azar. Sus fabricantes sostienen que la habilidad del jugador es determinante, lo que les ha permitido evitar las regulaciones del sector del juego legalizado hasta hace poco tiempo. Sin embargo, la Corte Suprema de Pensilvania determinó recientemente que estas máquinas funcionan como dispositivos de juego. Esta decisión judicial obliga a los legisladores a integrarlas bajo la Ley del Juego y el Código Penal. El cambio de estatus implica que ahora deben enfrentar decisiones sobre impuestos y supervisión administrativa en un plazo de 120 días.

image El impacto de la Ley de Protección al Consumidor de Juegos de Habilidad La propuesta legislativa, denominada HB 2557, sugiere que la Junta de Control del Juego de Pensilvania asuma el monitoreo de estas máquinas. Entre las medidas de seguridad propuestas se incluyen límites en la velocidad del juego, descansos obligatorios para los usuarios y topes de pérdida diaria para minimizar riesgos en poblaciones vulnerables.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de prohibir totalmente estas máquinas en estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Esta medida busca reducir la accesibilidad inmediata a juegos con dinámicas de apuesta en lugares de paso cotidiano. También se planea expandir el programa estatal de autoexclusión para que quienes luchan contra la adicción al juego puedan prohibirse el uso de estas terminales.

image Un cambio profundo en la recaudación y control de terminales Actualmente, la falta de una normativa clara ha provocado que estas máquinas no aporten la misma carga tributaria que las tragamonedas de los casinos. Existen otros proyectos en curso que discuten diferentes tasas impositivas para los ingresos generados por estos dispositivos, buscando equilibrar la competencia con el sector de juegos de azar altamente regulado.

Los negocios que operan estas terminales -desde bares y clubes sociales hasta pequeños comercios- deberán ajustar sus operaciones a los nuevos requisitos técnicos que se decidan. La implementación de protecciones de estilo casino transformará radicalmente la experiencia de uso de un mercado que hasta ahora carecía de controles estatales efectivos sobre la transparencia y la velocidad de las partidas.