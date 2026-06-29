Escribió un libro con ChatGPT, quiso registrarlo y la autoridad lo rechazó por un motivo clave

La Dirección de Derecho de Autor resolvió que el libro "Universo Peregrino" carece de una contribución intelectual humana suficiente para ser protegido legalmente bajo la normativa vigente.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) denegó la solicitud de registro de un libro elaborado con Chat GPT. La autoridad determinó que la obra, titulada "Universo Peregrino", no cumple con los requisitos de autoría humana exigidos por la legislación vigente.

Durante el procedimiento administrativo, el solicitante reconoció que el contenido del texto fue generado mediante ChatGPT. Este dato fue determinante para que la Dirección de Derecho de Autor emitiera la Resolución N.° 1111-2025/DDA. Según el documento oficial, la inteligencia artificial no puede ser titular de derechos porque carece de las facultades creativas que la normativa reserva exclusivamente a los seres humanos.

image ¿Qué diferencia existe entre usar prompts y crear una obra intelectual? La entidad subrayó que el acto de redactar instrucciones o prompts para obtener un resultado de la IA no equivale a un acto de creación protegible. El fallo establece un límite claro: aunque un autor puede usar tecnología como apoyo, debe acreditar una participación creativa propia que transforme o construya el contenido final. En este caso específico, no se pudo demostrar que la intervención del autor fuera más allá del uso de la herramienta como generadora principal del texto.

Expertos en propiedad intelectual señalan que el sistema jurídico actual protege únicamente las obras que son fruto directo del intelecto humano. La inteligencia artificial tiene la capacidad de producir textos, música e imágenes, pero no posee personería jurídica para ser reconocida legalmente como autora bajo los estándares internacionales. Esta dificultad para separar la asistencia tecnológica de la creación real está impulsando a tribunales de todo el mundo a revisar sus marcos normativos.

image El fallo peruano y el debate global sobre autoría en la era digital El caso peruano se suma a una lista creciente de desafíos legales sobre la originalidad y la autoría en la era digital. La resolución deja claro que el elemento indispensable para acceder a la protección por derecho de autor sigue siendo la creatividad humana. El debate sobre cómo reconocer legalmente las obras creadas con ayuda de la tecnología promete seguir ocupando un lugar central en la jurisprudencia internacional mientras estas herramientas continúen evolucionando.