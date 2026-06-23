Las cajas de leche vacías suelen terminar en la basura apenas se consume el contenido. Sin embargo, su forma rectangular, su base firme y la posibilidad de cortarlas a medida permiten transformarlas en organizadores económicos para casi cualquier cajón de la casa .

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La idea aparece con frecuencia en sitios japoneses de organización y decoración, donde los envases se reutilizan como divisores ajustables. No se trata de un método tradicional exclusivo de Japón, sino de una solución de bricolaje popularizada allí por su bajo costo y su capacidad para aprovechar espacios pequeños.

Antes de cortar el envase, hay que vaciarlo, enjuagarlo y dejarlo secar por completo . Si quedan restos de leche o humedad, pueden aparecer olor, moho o manchas dentro del cajón.

También conviene revisar los bordes después del corte. Las capas del cartón pueden quedar filosas, por lo que es mejor cubrirlas con cinta de papel, cinta de tela o una tira de papel autoadhesivo.

Antes de empezar, conviene medir la altura, el ancho y la profundidad del cajón. Esa medición permite adaptar cada envase y evita que los separadores choquen contra la parte superior al cerrarlo.

Primera idea: celdas individuales para medias y ropa interior

La primera opción es la que aparece en la imagen de referencia: convertir cada caja en una celda rectangular independiente y llenar el cajón con módulos del mismo tamaño. Dentro de cada espacio se guardan prendas enrolladas y visibles desde arriba.

Esta técnica funciona especialmente bien con medias, ropa interior, pañuelos, cinturones finos y accesorios. Al quedar cada objeto en un compartimento, el contenido no se mezcla cuando se abre y cierra el cajón.

No tires las cajas de leche vacías, tenés un tesoro en casa 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlas y organizar tus cajones (1)

Cómo hacer el organizador de celdas

Medí la altura interior del cajón. Marcá esa medida en todos los envases.

Marcá esa medida en todos los envases. Cortá la parte superior. Dejá únicamente la base rectangular con la altura deseada.

Dejá únicamente la base rectangular con la altura deseada. Protegé los bordes. Cubrilos con cinta para que no enganchen la tela.

Cubrilos con cinta para que no enganchen la tela. Acomodá los módulos. Probá distintas posiciones hasta cubrir la mayor superficie posible.

Probá distintas posiciones hasta cubrir la mayor superficie posible. Fijalos entre sí. Usá pequeños tramos de cinta doble faz si se desplazan.

Usá pequeños tramos de cinta doble faz si se desplazan. Enrollá las prendas. Colocá una por compartimento para ver todo de un vistazo.

RoomClip muestra ejemplos japoneses en los que los cartones se cortan a una altura uniforme para dividir cajones de ropa y elementos infantiles. La ventaja es que el ancho puede modificarse cuando cambia la cantidad de prendas.

Segunda idea: canales largos para cubiertos, cosméticos o cables

Otra técnica consiste en acostar la caja de leche y retirar una de sus caras largas. De esa manera se obtiene una bandeja angosta y profunda, útil para separar objetos alargados.

Los cartones lavados y secos pueden alinearse para guardar servilletas, sobres, cubiertos o paquetes pequeños. La misma lógica se adapta a maquillaje, pinceles, lápices, cargadores y cables.

No tires las cajas de leche vacías, tenés un tesoro en casa 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlas y organizar tus cajones (2)

Cómo armar las bandejas largas

Acostá el envase. Elegí una de las caras largas como abertura.

Elegí una de las caras largas como abertura. Cortá solo esa cara. Conservá la base y los laterales para mantener rigidez.

Conservá la base y los laterales para mantener rigidez. Ajustá el largo. Si el cajón es pequeño, recortá y cerrá uno de los extremos con cinta.

Si el cajón es pequeño, recortá y cerrá uno de los extremos con cinta. Forrá el interior. Podés usar papel lavable si se destina a cosméticos o cocina.

Podés usar papel lavable si se destina a cosméticos o cocina. Fijá las bandejas. Una tira removible de cinta doble faz evita que se corran.

Este formato aprovecha mejor los cajones largos y estrechos. También permite asignar un canal a cada categoría: uno para cargadores, otro para auriculares, otro para lapiceras y otro para pequeños repuestos.

Tercera idea: separadores ajustables para paquetes y objetos pequeños

La tercera alternativa no necesita usar la caja completa. El cartón puede abrirse, aplanarse y cortarse en tiras rígidas que después se encastran para crear divisiones del tamaño exacto.

Es una buena opción para organizar sobres de té, condimentos cerrados, medicamentos en caja, botones, bijouterie, elementos de costura o productos de tocador. A diferencia de los módulos fijos, las divisiones se pueden mover cuando cambia el contenido.

No tires las cajas de leche vacías, tenés un tesoro en casa 3 ideas japonesas de bricolaje para reutilizarlas y organizar tus cajones (3)

Cómo construir una cuadrícula regulable

Abrí la caja. Cortá por una esquina y extendé el cartón sobre la mesa.

Cortá por una esquina y extendé el cartón sobre la mesa. Cortá tiras iguales. La altura debe ser apenas menor que la del cajón.

La altura debe ser apenas menor que la del cajón. Hacé ranuras. Cortá desde el borde hasta la mitad de cada tira.

Cortá desde el borde hasta la mitad de cada tira. Encastrá las piezas. Cruzalas entre sí para formar cuadrados o rectángulos.

Cruzalas entre sí para formar cuadrados o rectángulos. Adaptá la medida. Agregá o quitá tiras según los objetos que quieras guardar.

La cuadrícula funciona mejor con objetos livianos. Si se necesita más firmeza, pueden pegarse dos capas de cartón o cubrir las tiras con papel autoadhesivo antes de encastrarlas.