5 de agosto de 2026 - 14:30

Hallazgo histórico en Croacia: encuentran una granada intacta del siglo XVII, armas, sellos y objetos de vidrio precioso que protegían un tesoro

El hallazgo de una granada de vidrio intacta revela que los mercantes venecianos eran auténticas fortalezas para proteger el valioso cristal de Murano de los piratas.

Encuentran en Croacia una granada intacta del siglo XVII, armas, sellos y objetos de vidrio precioso.

Encuentran en Croacia una granada intacta del siglo XVII, armas, sellos y objetos de vidrio precioso.

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Por Cristian Reta

Investigaciones arqueológicas frente a la costa de Croacia han transformado la visión del comercio marítimo del siglo XVII. En el naufragio de Capo Ratac, un equipo internacional descubrió una granada de vidrio perfectamente conservada junto a un cargamento de cristales de Murano, confirmando que las naves mercantes venecianas operaban como auténticos buques blindados.

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Tecnología de guerra y cristalería de lujo en la misma bodega

La pieza más sorprendente es una esfera de vidrio diseñada para explotar y dispersar esquirlas afiladas, un artefacto que permaneció cuatro siglos bajo el fango marino. Este tipo de armamento era indispensable en un periodo donde el Adriático era uno de los mares más peligrosos de Europa debido a la presencia constante de piratas y corsarios.

En la bodega del barco, el refinamiento compartía estiba con la pólvora. Los arqueólogos extrajeron una colección de manufacturas de Murano que incluye copas de paredes casi transparentes, lámparas para mezquitas denominadas cesendelli y discos de vidrio para ventanas similares a los usados en los palacios imperiales de Constantinopla. Entre los hallazgos destacan piezas de lattimo, vidrio blanco que imitaba la porcelana china, y recipientes con avventurina, una técnica que hacía brillar la masa vítrea con cristales de cobre.

¿Por qué era tan valioso el cargamento de vidrio de Murano?

La investigación sistemática, realizada por las arqueólogas Tatiana Medici e Ida Radi Rossi, vincula este cargamento con pedidos específicos de las élites de Estambul y Belgrado. Los sellos mercantiles de plomo y cera recuperados sugieren que se trataba de un lote comercial de enorme valor económico, lo que justifica el despliegue militar del navío para proteger el cargamento.

El relitto de Capo Ratac expone un momento histórico donde la alta tecnología, la diplomacia y la guerra viajaban en la misma nave. Los relevamientos fotogramétricos en tres dimensiones del paramezzale, el fasciame y las estructuras longitudinales permitirán reconstruir íntegramente la arquitectura del navío. Esta nave de guerra custodiaba un cargamento que hoy representa uno de los mejores ejemplos de la producción muranese destinados al Mediterráneo oriental.

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