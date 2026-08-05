5 de agosto de 2026 - 11:57

Procesaron a 25 personas en Marruecos por organizar cruces clandestinos hacia Ceuta

La Fiscalía de Tetuán las acusa de rebelión, violencia contra la Policía, uso de armas y daños públicos, además de facilitar el ingreso irregular de extranjeros a la ciudad española.

Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes.

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EFE/JALAL MORCHIDI
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un tribunal de Tetuán, en el norte de Marruecos, procesó a 25 personas acusadas de participar en la organización de cruces clandestinos hacia Ceuta durante la crisis migratoria registrada la semana pasada en la ciudad autónoma española.

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Según informó la edición en árabe del diario Hespress, la Fiscalía imputó a los acusados por delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra agentes de la Policía y daños a bienes públicos.

Además, se los acusa de facilitar la salida clandestina de extranjeros a través de zonas no habilitadas como pasos fronterizos, así como de transportar pasajeros sin autorización y participar en actividades destinadas a facilitar el ingreso irregular a territorio español.

Miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes custodian la zona del paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Se produjeron disturbios cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera, y algunas intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.

Miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes custodian la zona del paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Se produjeron disturbios cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera, y algunas intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.

En paralelo, otras 52 personas fueron llevadas ante los tribunales de Nador, también en el norte de Marruecos, por su presunta participación en incidentes vinculados con la crisis migratoria.

La información fue difundida por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que sigue de cerca las consecuencias de los episodios registrados durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

La crisis comenzó el jueves, cuando más de 70.000 personas, según estimaciones oficiales, intentaron cruzar de manera irregular desde Fnideq (Castillejos) hacia la ciudad autónoma española.

Al menos 141 personas murieron

El intento de cruce masivo provocó una situación de extrema gravedad en el mar. De acuerdo con la organización no gubernamental Caminando Fronteras, al menos 141 personas murieron durante los episodios registrados en los últimos días.

La ONG Caminando Fronteras calcula que murieron al menos 141 personas.

La ONG Caminando Fronteras calcula que murieron al menos 141 personas.

Las autoridades de Ceuta confirmaron hasta el momento la recuperación de 75 cadáveres en el lado español, mientras que Marruecos informó sobre 11 víctimas mortales en su territorio.

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