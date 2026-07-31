Por qué Ceuta pertenece a España si está en África: la historia de un territorio inmerso en un caos migratorio

Aunque se encuentra en la costa norte de África, frente al estrecho de Gibraltar, Ceuta forma parte de España desde hace más de cuatro siglos. Su particular ubicación geográfica y su historia la convierten en uno de los territorios más singulares de Europa y en un permanente foco de tensión diplomática con Marruecos. En los últimos días, inmerso en un caos migratorio con al menos 34 muertos y más de 49.000 ingresos irregulares.

Ceuta, desbordada por una histórica crisis migratoria: al menos 34 muertos y unos 49.000 ingresos irregulares

Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército tras una masiva llegada de migrantes

Con apenas 18,5 kilómetros cuadrados de superficie y 85 mil habitantes, Ceuta constituye, junto con Melilla, la única frontera terrestre entre Europa y África, lo que explica su enorme importancia estratégica y migratoria.

La historia de Ceuta se remonta a comienzos del siglo XV. En 1415 fue conquistada por el Reino de Portugal, que buscaba controlar el comercio marítimo y el acceso al Mediterráneo.

Crisis migratoria en Ceuta: ingreso masivo a España desde Marruecos

Décadas más tarde, en 1580, las coronas de España y Portugal quedaron unificadas bajo el reinado de Felipe II , por lo que Ceuta pasó a integrarse al imperio hispánico.

Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, ocurrió un hecho decisivo: las autoridades y los habitantes de Ceuta decidieron permanecer bajo soberanía española.

Esa decisión quedó ratificada en el Tratado de Lisboa de 1668, mediante el cual Portugal reconoció oficialmente la soberanía española sobre la ciudad.

Por ese motivo, cuando Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Ceuta ya llevaba casi tres siglos formando parte del Estado español y nunca integró el protectorado español en Marruecos.

Durante buena parte del siglo XX, Ceuta dependió administrativamente de la provincia de Cádiz.

Vista de Ceuta, España Getty

Con la aprobación de la Constitución española de 1978 se abrió la posibilidad de otorgarle un régimen especial de autonomía y, finalmente, en 1995 se aprobó su Estatuto de Autonomía.

Desde entonces es una Ciudad Autónoma, una figura única dentro de España.

Su régimen institucional es intermedio entre un municipio y una comunidad autónoma: cuenta con una Asamblea Legislativa propia, tiene un presidente que ejerce funciones similares a las de un gobierno regional y administra competencias en áreas como urbanismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico.

Sin embargo, no posee el mismo nivel competencial que comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña o el País Vasco.

Por qué Marruecos reclama Ceuta

Para España, Ceuta es un territorio plenamente integrado al Estado, cuyos habitantes poseen ciudadanía española y participan en elecciones municipales, nacionales y europeas.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no considera a Ceuta un territorio pendiente de descolonización.

Crisis migratoria en Ceuta EFE

En cambio, Marruecos sostiene desde hace décadas que Ceuta y Melilla constituyen enclaves coloniales dentro de territorio africano y mantiene un reclamo permanente sobre ambas ciudades.

Estas diferencias suelen generar tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat, especialmente cuando se producen crisis migratorias como la actual.

Cada año miles de migrantes intentan ingresar allí desde Marruecos para acceder a territorio de la Unión Europea.

Además de su función fronteriza, la economía local depende históricamente del comercio transfronterizo y de la intensa relación económica con el norte marroquí.