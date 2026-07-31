Ceuta, desbordada por una histórica crisis migratoria: al menos 34 muertos y unos 49.000 ingresos irregulares

La ciudad autónoma de Ceuta (España) atraviesa una de las mayores crisis migratorias de su historia ya que, según las primeras estimaciones que manejan las fuerzas de seguridad , unas 49.000 personas ingresaron de forma irregular desde Marruecos en los últimos días, mientras que el número de fallecidos ascendió a 34 , de acuerdo con el presidente ceutí, Jesús Vivas.

Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército tras una masiva llegada de migrantes

La llegada masiva de migrantes alteró por completo la vida cotidiana en Ceuta . Comercios, bares, kioscos y otros establecimientos decidieron mantener sus puertas cerradas ante la incertidumbre generada por la situación.

Al mismo tiempo, comenzaron a desmontarse las casetas que iban a utilizarse para las fiestas patronales, celebraciones que finalmente fueron suspendidas.

Mientras tanto, miles de personas continuaban caminando por distintos sectores de la ciudad, aunque algunas ya iniciaron el regreso hacia Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al Gobierno español que actúe de manera inmediata. “Es absolutamente insostenible”, lamentó e insistió en que el primer objetivo es que los migrantes sean repatriados “cuanto antes”.

Vivas señaló que desde su gobierno deben “recabar el apoyo inequívoco de las instancias europeas” para “garantizar la seguridad ciudadana”.

Tensión con Marruecos, las medidas de Sánchez y alarma por desborde en Ceuta

La crisis estalló pocos días después de que España avanzara en el reconocimiento de la nacionalidad para saharauis nacidos durante la administración española y apenas una semana después de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia, país que mantiene una fuerte disputa diplomática con Marruecos por el Sáhara Occidental.

El ingreso masivo coincidió además con los actos por el 27° aniversario de la entronización del rey Mohammed VI, quien en su discurso oficial no hizo referencia a la situación fronteriza.

Crisis migratoria en Ceuta EFE

Tras viajar a Ceuta, Pedro Sánchez calificó lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España" y aseguró que el Ejecutivo utilizará "todos los recursos del Estado" para garantizar la seguridad de la ciudad.

El mandatario anunció, además, la instalación de boyas flotantes en uno de los espigones fronterizos para reforzar el control, la aceleración de los procedimientos administrativos para facilitar la repatriación de quienes ingresaron de manera irregular y el fortalecimiento de las medidas contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Sin embargo, las críticas a su gestión crecen cada vez más.

Sánchez también envió un mensaje de respaldo a los habitantes de Ceuta y reconoció la preocupación que atraviesa la población por la magnitud de la crisis.

Video:

La Unión Europea respaldó a España pero pidió orden

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su apoyo al Gobierno español y reclamó el fin inmediato de los cruces irregulares.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

"No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir nuestras normas", afirmó en un mensaje difundido en la red social X.

Además, pidió desmantelar las redes de tráfico de personas, acelerar las devoluciones previstas por la legislación europea y anunció que la Comisión trabajará para brindar apoyo operativo adicional a España, incluyendo la colaboración de Frontex.