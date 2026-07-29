Nueva polémica de Miguel Bosé: por qué vinculó los incendios en España con ecologistas y la Agenda 2030

Mientras España atraviesa una crisis ambiental crítica con incendios constantes y más de 172.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año, una cifra seis veces mayor que en el mismo periodo de 2025, el cantante Miguel Bosé se volvió a situar en el centro de la polémica

A través de sus redes sociales, el artista lanzó un duro ataque contra la Agenda 2030 de la ONU y quienes promueven políticas de desarrollo sostenible, deseando incluso que en el "próximo infierno sean ellos los que ardan".

El intérprete cuestionó la realidad de la crisis ambiental, refiriéndose a ella de forma irónica como un “clima cambiático” . Según Bosé, las autoridades y expertos en ecologismo, son los responsables indirectos de la magnitud de las llamas.

"España arde en decenas de infiernos. Pero las luminarias del medio ambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un "clima cambiático" de agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo pretendiendo desde sus despacho bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo", escribió Bosé en el fuerte mensaje.

Esta postura surge en un contexto de emergencia nacional, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde las llamas ya han devorado 50.000 hectáreas , en lo que ha sido descrito como la mayor catástrofe natural del país.

Sin presentar pruebas, Bosé también difundió una teoría conspirativa que vincula la devastación forestal con la implantación de nuevas infraestructuras de energía renovable. El músico planteó que las hectáreas quemadas pronto serán asignadas a proyectos de placas solares y aerogeneradores, transformando el "verde naturaleza" por el "negro placa solar" o el "blanco eólico".

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Este nuevo pronunciamiento se suma al extenso historial negacionista del artista. Bosé ya había generado fuertes críticas durante la pandemia del COVID-19 al burlarse del uso de mascarillas y cuestionar las vacunas, y en 2024 atribuyó los daños de la DANA en Valencia a supuestas prácticas de "ingeniería climática".

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha manifestado una visión opuesta, insistiendo en que la emergencia climática mata y es la causa de veranos cada vez más destructivos y mortíferos.