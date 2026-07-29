Al menos cinco muertos tras un violento temporal que golpeó Río de Janeiro y San Pablo

Un violento temporal con ráfagas de viento de hasta 125 km/h dejó cinco personas fallecidas y provocó importantes daños en Río de Janeiro y el estado de San Pablo , donde también se registraron cortes de energía, caída de árboles y severas complicaciones en el transporte público y aéreo.

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Las condiciones meteorológicas extremas sorprendieron a miles de habitantes y obligaron a desplegar operativos de emergencia en distintas localidades del sudeste brasileño.

En Río de Janeiro , las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 100 km/h , provocando la caída de decenas de árboles y la interrupción del servicio de las tres líneas de metro , lo que dejó a numerosos pasajeros sin transporte.

Los bomberos informaron que dos personas murieron luego del derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa , uno de los sectores turísticos de la ciudad. Además, un pescador permanecía desaparecido en la localidad costera de Tarituba .

En el estado de San Pablo , donde las ráfagas llegaron a los 124 km/h , dos hombres fallecieron tras ser aplastados por árboles, mientras que un pescador murió luego del naufragio de una embarcación, según reportaron las autoridades.

Vuelos, puertos y transporte afectados

El temporal también impactó sobre la infraestructura de transporte. El aeropuerto Santos Dumont, que opera vuelos nacionales en Río de Janeiro, suspendió sus actividades durante aproximadamente dos horas.

Las fuertes ráfagas también obligaron a interrumpir temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, además del transporte marítimo de pasajeros.

Por otra parte, los bomberos de Río indicaron que más de 90 árboles cayeron como consecuencia del temporal. Si bien numerosos barrios sufrieron apagones, el suministro eléctrico logró restablecerse en gran parte de las zonas afectadas.

El frente frío sorprendió a las playas de Río

En el barrio de Botafogo, dos árboles de gran tamaño cayeron a ambos lados de un quiosco donde trabaja Patrick Diego, quien relató que el hecho no provocó víctimas. "Menos mal que cayeron despacio y no hirieron a nadie. El único daño fue que el quiosco se movió de su sitio", expresó.

El Centro de Operaciones de Emergencia de la alcaldía de Río atribuyó el fenómeno a la aproximación de un frente frío oceánico. Las ráfagas irrumpieron durante una jornada de altas temperaturas y cielo despejado.

En redes sociales se difundieron videos que mostraban a cientos de personas abandonando rápidamente las playas de Copacabana e Ipanema, mientras el viento levantaba grandes cantidades de arena y arrastraba sombrillas y reposeras.