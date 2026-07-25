25 de julio de 2026 - 20:47

Temporal en Alta Montaña: evacuaron a más de 100 personas e intervienen para auxilio de familias varadas

La escasez de recursos críticos y las persistentes lluvias han dejado a decenas de familias en situación de vulnerabilidad.

Más de 100 evacuados en medio del temporal en alta montaña

Más de 100 evacuados en medio del temporal en alta montaña

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fuerte temporal de nevadas en la zona de Alta Montaña de Mendoza ha generado una situación de emergencia que ya afecta a numerosas familias en los últimos días. Las intensas lluvias y las condiciones climáticas adversas han dificultado la permanencia de los habitantes en sus hogares, precipitando operativos de asistencia y traslados de urgencia.

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Uno de los puntos más críticos se vive en Polvaredas, donde este sábado una familia se vio obligada a solicitar su autoevacuación ante la desesperante falta de leña, alimentos y recursos económicos para afrontar la contingencia.

En un operativo reciente, cinco personas de esta localidad, una pareja junto a tres menores de edad, fueron trasladadas exitosamente hacia la localidad de Uspallata, donde recibirán refugio por parte de sus familiares.

El alcance de la emergencia es significativo. Según los reportes oficiales, se ha contabilizado un total de 101 personas evacuadas en el tramo que va desde Puente del Inca hacia Polvaredas.

Durante estas tareas de auxilio, las autoridades también debieron intervenir para asistir a un minibús que trasladaba familias, el cual presentaba dificultades técnicas para arrancar en medio del temporal.

A pesar de los esfuerzos, la operatividad aún no ha concluido. Actualmente, la atención se centra en Villa de las Cuevas, donde 20 personas permanecen a la espera de ser evacuadas.

El operativo de rescate para este grupo está supeditado a que Vialidad Nacional logre habilitar una "brecha sanitaria", paso fundamental para garantizar la seguridad del traslado en una zona fuertemente golpeada por las inclemencias del tiempo.

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