Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años

Mientras cientos de miles de mendocinos -y turistas - siguen la evolución del histórico temporal de nieve y viento en Alta Montaña desde la ciudad, mirando fotos de rutas cubiertas de blanco y consultando cuándo volverá a habilitarse el Paso Cristo Redentor ; Mario González (en Penitentes), "Lito" Calabrese (en Las Cuevas) y Bruno Brachetta (en Puente del Inca) conviven y lidian todos los días con esta realidad y sus consecuencias.

Fin de semana frío en Mendoza: se esperan lluvias en el llano y fuertes nevadas en alta montaña

Desde el miércoles pasado (15 de julio), que se registraron las primeras nevadas en el corredor internacional y hasta la fecha ya se han acumulado más de 3 metros de nieve en algunas zonas de Las Cuevas e inmediaciones .

Incluso este lunes, en el regreso a clases luego de las vacaciones de invierno, no hubo clases presenciales durante todo el día en P olvaredas , P unta de Vacas y P uente del Inca a raíz de la acumulación de nieve y la imposibilidad de transitar por los caminos (por la tarde, también se suspendieron en Uspallata ).

En Las Cuevas hay más de 3 metros de nieve acumulada.

"Están cayendo entre dos y tres centímetros por hora , con un poco de viento. Esta mañana tuvimos entre 0 y -2° C ", describe a Los Andes Mario González , quien vive hace 30 años en Penitentes y tiene un comercio en Alta. Lo hace mientras, desde la ventana de su casa, ve como la nieve cae y sigue cayendo.

Según está pronosticado, el temporal de nieve y viento continuará durante -al menos- 10 días más , y hay quienes sostienen que no dará tregua hasta el 2 de agosto .

Uspallata también está azotada por el temporal de nieve. Foto: Gentileza Osvaldo Valle

"Que yo recuerde, el último temporal más o menos así de fuerte fue en 2006, pero tampoco fue tan intenso. Entre ayer y hoy aumentó 80 centímetros la nieve acumulada. y hay más de 3 metros en Las Cuevas", agrega José Mario "Lito" Calabrese (72), quien vive hace 24 años en el último pueblo mendocino en la Cordillera de los Andes antes de cruzar a Chile y es el dueño del restaurante Portal Las Cuevas.

Después de tres décadas viviendo en Alta Montaña, estos mendocinos tienen en claro que el verdadero desafío no es la tormenta en sí, sino todo lo que viene después. Porque son días o semanas de aislamiento, caminos intransitables y una rutina donde cada decisión tomada antes de la primera nevada puede marcar la diferencia.

Así están Puente del Inca y Las Cuevas, en medio del temporal de nieve en la Alta Montaña de #Mendoza



Hay entre 2 y 3 metros de nieve acumulados y se espera que siga hasta comienzos de agosto @LosAndesDiario



Fotos y videos de Puente del Inca: Bruno Brachetta pic.twitter.com/YJt4Uk309J — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) July 20, 2026

Provisión de alimentos y víveres, recaudos con las garrafas de gas y el combustible de reservas y, por sobre todas las cosas, entender que la seguridad y la vida humana están por encima de la actividad turística y el negocio son los hilos que manejan el día a día de los pobladores hoy afectados por la tormenta de nieve.

"Ha sido un año muy desequilibrado. Hubo poco turismo, poca gente y una situación económica complicada. Uno esperaba recuperarse durante las vacaciones de invierno y nos toca esto. Pero siempre hay que asumir la responsabilidad de priorizar la seguridad de las personas", grafica Calabrese, quien sentencia: "La montaña manda, y tenés que estar preparado para estos imprevistos".

Las Cuevas con más de 3 metros de nieve. Foto: gentileza Lito Calabrese

"Nosotros necesitamos que venga el turismo porque vivimos de eso. Pero hay momentos en que no corresponde. Primero está la seguridad", complementa González.

Mucho más que un destino turístico

Para quienes llegan durante las vacaciones de invierno -e, incluso, para quienes viven en el Gran Mendoza, Alta Montaña suele ser sinónimo de nieve, esquí, paisajes y aventura.

Pero para quienes viven allí durante todo el año, el panorama es mucho más amplio.

"La Alta Montaña no es solamente nieve o el paso de los camiones. Acá hay una población estable que desarrolla actividades turísticas, deportivas y comerciales", explica González.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: gentileza Osvaldo Valle

En definitiva, describe, son familias que eligieron hacer de la cordillera su hogar permanente, y ello implica convivir todos los inviernos con reglas completamente distintas a las del llano. Al mejor estilo boy scouts, estar "siempre listos".

Gas, combustible y comida, las claves del "siempre listos"

Y si de estar "siempre listos" hay que hablar, los lugareños de estas villas cordilleranas tienen asumido que cualquier anuncio de temporal intenso (como el actual) los puede dejar incomunicados y aislados. Por ello mismo, la previsión es clave en sus estilos de vida.

"Hay que saber que en invierno hace frío y nieva, siempre. Parece una obviedad, pero hay mucha gente que vino a vivir acá en los últimos años -por cuestiones laborales- y no está preparada ni habitacionalmente, ni con la ropa adecuada o los elementos básicos para vivir acá", explica González, quien agrega que con mayor planificación podrían evitarse estas situaciones.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Bruno Brachetta

Basta con mencionar que durante los últimos días hubo evacuaciones preventivas en Penitentes y Puente del Inca de personas que no estaban en condiciones de permanecer en esos lugares.

"Hace falta un plan para quienes viven en la montaña. Hay personas que llegaron por necesidad de trabajo, pero nadie les enseñó cómo es pasar varios días aislados", se explaya.

Calabrese, con su cultura y décadas de vida de montaña, comparte con González. De hecho, en su casa -al igual que en la de la mayoría de las familias que viven desde hace años en Las Cuevas-, todo está pensado para resistir varios días sin asistencia.

"Hay que tener provisiones, combustible, gas, medicamentos... Todo lo necesario para aguantar diez o quince días sin problemas", cuenta Lito.

Acopio y stockeo, las claves de la supervivencia

González no puede evitar recordar el momento más difícil de la pandemia de Covid-19 -hace más de 5 años-, cuando permanecieron más de diez meses prácticamente aislados. Allí terminaron de entender que la previsión era la única herramienta posible.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Bruno Brachetta

"En casa tenemos un freezer grande con toda la mercadería que necesita frío. Además, tenemos dos muebles completos con alimentos no perecederos", describe Mario González, quien -con la voz de la experiencia- advierte: "No podemos depender de salir a comprar cuando queremos".

En Las Cuevas, a menos de 30 kilómetros de Penitentes, Calabrese también lo tiene bien en claro.

"Nos han informado que el temporal sigue hasta comienzos de agosto, ya estamos preparados para eso. En el lugar donde vivimos, tenemos provisiones para dos o tres días, pero las vamos recargando con lo del restaurante", sintetiza el dueño del restaurante.

El gas, un tesoro en medio del temporal

Otro recurso indispensable para quienes viven en Alta Montaña es el gas. Aquí no existe la red domiciliaria convencional, por lo que los complejos más grandes funcionan con enormes zepelines, mientras que la mayoría de los vecinos depende de garrafas y cilindros.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Lito Calabrese

"Hoy un tubo de 45 kilos cuesta unos 100.000 pesos", cuenta González, aunque agrega que el problema no está únicamente en el precio.

Porque, cuando hay un metro de nieve acumulada, mover ese cilindro desde la ruta hasta la vivienda se convierte en una tarea agotadora, sobre todo teniendo en cuenta que hay que arrastrarlo sobre la nieve.

Por esto mismo es que la mayoría se abastece con las garrafas de 10 o 15 kilos. En el caso de las que son de YPF, el camión parte desde Uspallata y, vía WhatsApp, los vecinos avisan de sus necesidades. Claro que los abastecimientos dependen de que los camiones lleguen y, en consecuencia, de las condiciones del camino.

Avalanchas, aislamiento y falta de educación

Además del aislamiento, el temporal trae otro peligro silencioso. Entre Punta de Vacas y Las Cuevas existen alrededor de 30 sectores con distintos niveles de riesgo de avalanchas, una realidad con la que conviven todos los inviernos quienes habitan el corredor internacional.

En Puente del Inca, Bruno Brachetta apenas tiene tiempo para describir la situación que están atravesando. Lo hace en un descanso, porque se ha propuesto ayudar a la comunidad en lo que necesite durante el aislamiento.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Bruno Brachetta

"Tenemos dos metros de nieve. No hay manera de trasladarse si no es usando esquíes de tipo travesía o raquetas. Los vecinos se entierran y es imposible salir para el que no está preparado", describe.

Para González, hay una marcada falta de educación sobre cómo vivir en la montaña. "No podemos terminar llamando al 911 porque alguien se quedó sin gas. Hay muchas situaciones que deberían preverse", fundamenta.

"Hemos tenido evacuados, gente a la que se le ha sacado de lugares porque no estaban en condiciones de permanecer allí. Esto es un mal permanente y que va a continuar hasta tanto no haya acciones para tratar la Alta Montaña que como su nombre lo indica, porque la Alta Montaña implica condiciones diferentes a una ciudad que esté en el llano".

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Lito Calabrese.

En ese sentido, el experimentado vecino y comerciante considera que hay responsabilidad de algunos propietarios de departamentos en la zona cordillerana y quienes, en pos de comercializar y tener ganancias, alquilan y trasladan a los turistas sin ningún tipo de preparación y sin ninguna advertencia de que está por venir un temporal.

"Sería prudente no generar expectativas al turismo. Porque, si bien nosotros lo necesitamos, esto da para una semana o 10 días más con nieve. Y va a implicar mucho tiempo para limpiar toda la ruta", concluye.