Continúan las nevadas en la cordillera y rige una alerta por intensas precipitaciones en alta montaña

Las nevadas continúan afectando este lunes a la cordillera de Mendoza y las autoridades mantienen vigente una alerta por la probabilidad de precipitaciones intensas en alta montaña durante la mañana.

Fin de semana frío en Mendoza: se esperan lluvias en el llano y fuertes nevadas en alta montaña

De acuerdo con el último relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, emitido a las 7, las nevadas se registran en distintos sectores de la cordillera y la precordillera, con acumulación de nieve, bajas temperaturas y visibilidad reducida en varias zonas.

En Uspallata , el termómetro marcó -4°C , con cielo cubierto y una acumulación nívea de aproximadamente 10 centímetros .

En Malargüe , la temperatura era de 0,4°C , con cielo nublado, nevadas, viento del oeste de 6 km/h y una visibilidad reducida a un kilómetro. En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Sur , a la altura de Bardas Blancas , las autoridades informaron que el tránsito permanece habilitado, aunque con extrema precaución debido a que continúa nevando en la zona de El Chihuido.

En el Valle de Uco , las precipitaciones también se hicieron sentir. En Tupungato se registraban 2°C y nevadas en el distrito de La Carrera, mientras que en el centro departamental el cielo permanecía nublado. En Tunuyán se reportaban lluvias leves y lloviznas en el Manzano Histórico, por lo que se recomendó circular con mucha precaución. En San Carlos , la jornada comenzó con cielo cubierto y una temperatura de 6°C .

En el Gran Mendoza, la temperatura alcanzaba los 7°C, con cielo mayormente nublado y sin viento, mientras que en Luján de Cuyo se registraban 6°C, alta humedad y viento leve del oeste. La Zona Este también amaneció con cielo cubierto, lloviznas y ambiente frío.

Por su parte, San Rafael presentaba 5,8°C, cielo cubierto con lluvia débil, humedad del 98%, viento del sudoeste y visibilidad reducida a tres kilómetros.

Para el resto del día, el pronóstico anticipa una jornada nublada y fría, con precipitaciones aisladas y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde. La temperatura máxima prevista es de 12°C, mientras que la mínima se ubicará en 5°C.

En alta montaña continuará el cielo nublado con nevadas y viento moderado del noroeste, por lo que Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación y recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y extremar las precauciones al circular por sectores de montaña.