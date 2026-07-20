Continúan las nevadas en la cordillera y rige una alerta por intensas precipitaciones en alta montaña

Las nevadas continúan afectando este lunes a la cordillera de Mendoza y las autoridades mantienen vigente una alerta por la probabilidad de precipitaciones intensas en alta montaña durante la mañana.
Defensa Civil informó que durante toda la mañana persistirá la probabilidad de nevadas intensas en la cordillera mendocina. También se esperan precipitaciones níveas de variada intensidad durante el resto de la jornada, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas.
Las nevadas continúan afectando este lunes a la cordillera de Mendoza y las autoridades mantienen vigente una alerta por la probabilidad de precipitaciones intensas en alta montaña durante la mañana.
De acuerdo con el último relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, emitido a las 7, las nevadas se registran en distintos sectores de la cordillera y la precordillera, con acumulación de nieve, bajas temperaturas y visibilidad reducida en varias zonas.
En Uspallata, el termómetro marcó -4°C, con cielo cubierto y una acumulación nívea de aproximadamente 10 centímetros.
En Malargüe, la temperatura era de 0,4°C, con cielo nublado, nevadas, viento del oeste de 6 km/h y una visibilidad reducida a un kilómetro. En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Sur, a la altura de Bardas Blancas, las autoridades informaron que el tránsito permanece habilitado, aunque con extrema precaución debido a que continúa nevando en la zona de El Chihuido.
En el Valle de Uco, las precipitaciones también se hicieron sentir. En Tupungato se registraban 2°C y nevadas en el distrito de La Carrera, mientras que en el centro departamental el cielo permanecía nublado. En Tunuyán se reportaban lluvias leves y lloviznas en el Manzano Histórico, por lo que se recomendó circular con mucha precaución. En San Carlos, la jornada comenzó con cielo cubierto y una temperatura de 6°C.
En el Gran Mendoza, la temperatura alcanzaba los 7°C, con cielo mayormente nublado y sin viento, mientras que en Luján de Cuyo se registraban 6°C, alta humedad y viento leve del oeste. La Zona Este también amaneció con cielo cubierto, lloviznas y ambiente frío.
Por su parte, San Rafael presentaba 5,8°C, cielo cubierto con lluvia débil, humedad del 98%, viento del sudoeste y visibilidad reducida a tres kilómetros.
Para el resto del día, el pronóstico anticipa una jornada nublada y fría, con precipitaciones aisladas y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde. La temperatura máxima prevista es de 12°C, mientras que la mínima se ubicará en 5°C.
En alta montaña continuará el cielo nublado con nevadas y viento moderado del noroeste, por lo que Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación y recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y extremar las precauciones al circular por sectores de montaña.