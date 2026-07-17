Por las intensas nevadas, cierran hasta nuevo aviso centros de esquí de Mendoza

El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina obligó a cerrar los principales centros de esquí de la provincia. Los Puquios suspendió sus actividades hasta que mejoren las condiciones climáticas y Las Leñas mantiene sus pistas inhabilitadas mientras trabaja en la prevención de avalanchas y el acondicionamiento del terreno. En ambos casos, la prioridad es garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores.

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En diálogo con Los Andes , el responsable de Los Puquios, Guillermo Caggiati, señaló que la Ruta Nacional 7 permanece cerrada desde Uspallata "hasta nuevo aviso" , por lo que actualmente es imposible acceder al parque.

"Por un protocolo de seguridad vamos a permanecer cerrados, por lo menos hasta el 19 o 20 de julio. Continúa nevando y ya han caído entre 40 y 50 centímetros de nieve", explicó.

Asimismo, indicó que durante la madrugada y la mañana de este viernes las precipitaciones continuaron, aunque con menor intensidad. "No estaba nevando intensamente, pero seguía acumulándose nieve", precisó.

Desde el complejo señalaron que irán comunicando la evolución del temporal a través de sus canales oficiales y anunciarán oportunamente la fecha de reapertura.

Las Leñas también mantiene sus pistas cerradas

La situación también afecta al centro de esquí Las Leñas, donde las pistas permanecen cerradas por razones de seguridad mientras se realizan tareas para reducir el riesgo de avalanchas.

Las Leñas Gentileza

Mariano Zancan, prestador de servicios de alojamiento en Las Leñas, explicó que los equipos trabajan en detonaciones controladas para provocar desprendimientos preventivos de nieve y acondicionar las pistas antes de permitir el ingreso de esquiadores.

"Hoy la prioridad es la seguridad. Tenemos que terminar de evaluar cuánto va a nevar y poner las pistas en condiciones antes de definir una fecha de apertura", señaló. En ese sentido, agregó que los pronósticos anuncian una acumulación de nieve "muy importante", por lo que todavía no es posible precisar cuándo podrán habilitar nuevamente los sectores para la práctica de deportes invernales.

Las Leñas Gentileza

El cierre de ambos complejos se produce en medio del fuerte temporal que afecta a la cordillera mendocina, como anticipó Los Andes. El pronóstico anticipa intensas nevadas que se extenderán durante varios días, con temperaturas bajo cero, por lo que se mantiene vigente una alerta amarilla para la zona.