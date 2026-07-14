Advierten por "efecto Zonda" en el llano, temporal de nieve y paso a Chile cerrado por varios días

Un sistema de mal tiempo comenzará a afectar la cordillera mendocina desde este martes por la tarde y se intensificará durante los próximos días, mientras que el viento Zonda se hará presente de forma débil en distintos sectores de la provincia. Según Defensa Civil , el temporal en alta montaña podría extenderse incluso hasta el lunes 27 de julio.

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Para este martes se espera viento Zonda de baja intensidad desde media mañana hasta las 21 o 22 en la precordillera de Mendoza, Malargüe, el valle de Uspallata y el oeste del Valle de Uco. Además, entre las 14 y las 18 habrá circulación de viento norte leve en la zona Este provincial.

El meteorólogo Fernando recordó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para ese departamento , con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de una alerta por nevadas para la cordillera.

En el llano, el cielo permanecerá seminublado , con mayor cobertura en el Sur y el Valle de Uco, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad en el Norte y el Este. No se pronostican precipitaciones. La temperatura máxima rondará entre los 16 y 17 °C.

Sin embargo, el escenario cambia en la cordillera. A partir de las 16 o 17 comenzarán las nevadas en la alta montaña del sur provincial, que luego se extenderán hacia el sector central, dando inicio a un período de mal tiempo de importancia.

El organismo nacional advirtió que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros. Estas condiciones podrían provocar una importante reducción de la visibilidad y generar complicaciones para la circulación en alta montaña.

Cómo seguirá el tiempo

El miércoles continuará el ingreso del sistema frontal. Defensa Civil prevé Zonda débil desde las 5 hasta las 22 en la precordillera, Malargüe, el oeste del Valle de Uco y, probablemente, el valle de Uspallata.

En la alta montaña persistirán las nevadas desde la madrugada y durante la tarde se intensificarán, especialmente en el sector sur, alcanzando también el norte de la cordillera. En el llano, la máxima se ubicará entre los 19 y 20 °C.

Alerta amarilla por nevadas. Servicio Meteorológico Nacional

Jara advirtió que ese día aumenta la posibilidad de que el Zonda se acerque al Gran Mendoza. "Quizás también para cerquita de Mendoza podamos tener algo de Zonda", señaló, aunque aclaró que podría mantenerse únicamente en sectores de precordillera.

El jueves y viernes, los días más complejos

Las condiciones más inestables se esperan entre el jueves y el viernes. El pronóstico indica que continuará el Zonda débil en la precordillera, el valle de Uspallata, el oeste del Valle de Uco y Malargüe, mientras que las nevadas serán intensas y persistentes durante toda la jornada en alta montaña.

Jara explicó que el aumento de la probabilidad de Zonda responde a la combinación de varios factores: el ingreso de un frente frío, nevadas importantes en cordillera, un incremento del viento en altura y una profundización de un centro de baja presión.

"El viernes se comporta igual también, las mismas condiciones que el día jueves con nevadas en cordillera, viento Zonda en algunos sectores del llano y la precordillera, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas entre 2 y 4 grados", resumió Jara.

Mientras tanto, la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema meteorológico ante la posibilidad de cambios en las condiciones previstas.

Paso a Chile

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que las nevadas se extenderán entre el 15 y el 27 de julio, por lo que el estado del corredor internacional será evaluado diariamente. La Coordinación Argentina de Fronteras informará la situación del paso en función de la evolución de las condiciones climáticas.