Se viene una tormenta de 72 horas con nieve, granizo y lluvias: qué zonas serán las más afectadas

Mientras la cordillera se congela con una ola polar de 3 grados, la tormenta llegará a Buenos Aires el viernes con un inusual ascenso térmico hasta los 19 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos polares en las regiones cordilleranas. El fenómeno provocará una tormenta histórica de 72 horas con nieve constante, granizo y lluvias en Neuquén. Las autoridades advierten que el temporal afectará la vida cotidiana en San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura se encuentran en el epicentro de un sistema que descargará precipitaciones constantes hasta el jueves. El pronóstico anticipa un acumulado de 20 milímetros de agua por jornada, acompañados por ráfagas que alcanzarán los 40 kilómetros por hora. Esta combinación climática forzó la suspensión de actividades al aire libre en gran parte del territorio neuquino por la inestabilidad del suelo.

¿Cómo afecta el aire polar a la cordillera neuquina? El ingreso de la masa de aire polar mantiene el termómetro estancado en los 3 grados en las zonas de montaña. Las pautas de seguridad del organismo oficial incluyen la limpieza crítica de sumideros y drenajes para evitar inundaciones repentinas en los centros urbanos. Los habitantes deben resguardar objetos en patios y balcones ante la fuerza del viento que precede a la caída de granizo y nieve pesada.

La situación en Buenos Aires presenta una divergencia técnica respecto al fenómeno del sur. Aunque la semana comenzó con cielos despejados y ambiente seco, el sistema de tormentas se desplazará hacia el área metropolitana para el cierre de la jornada del viernes. A diferencia del frío extremo de la Patagonia, el temporal llegará a la Ciudad y el conurbano con un ascenso de la temperatura que alcanzará los 19 grados.

¿Cuándo llegará la tormenta a Buenos Aires y qué temperaturas se esperan? Este aumento térmico convertirá a la humedad en el factor dominante del viernes. El escenario prevé lluvias persistentes combinadas con vientos de hasta 41 kilómetros por hora. Una vez que el frente de tormenta atraviese la región bonaerense, se espera un descenso térmico para el sábado, con marcas mínimas de 10 grados y máximas de 17 grados. El contraste marca un mapa meteorológico dividido entre la nieve cordillerana y el ambiente pesado en el centro del país.