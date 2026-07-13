13 de julio de 2026 - 23:33

Paso Cristo Redentor: suspenden el tránsito desde este martes por pronóstico de nevadas

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente desde este martes por la tarde debido a un frente de inestabilidad que afectará la alta montaña, informaron las autoridades.

Frente de inestabilidad obliga al cierre preventivo del Paso Cristo Redentor. (foto archivo)

Frente de inestabilidad obliga al cierre preventivo del Paso Cristo Redentor. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente desde este martes 14 de julio a las 18 (hora argentina) debido al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará el sector de alta montaña. Así lo informó la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor.

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La medida fue comunicada por el organismo dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, que precisó que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso. Además, la barrera de Uspallata dejará de habilitar el paso desde las 16 (hora argentina) .

Comunicado de Prensa Paso Internacional Cristo Redentor Mendoza.

Comunicado de Prensa Paso Internacional Cristo Redentor Mendoza.

Comunicado de Prensa Paso Cristo Redentor.

Comunicado de Prensa Paso Cristo Redentor.

El cierre busca garantizar la seguridad de los viajeros

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión responde a las condiciones meteorológicas previstas para la cordillera, donde un frente de inestabilidad podría afectar la transitabilidad segura en el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar que reprogramen sus desplazamientos y consulten únicamente la información difundida por los canales oficiales antes de emprender el viaje.

Advierten por un sistema frontal que afectará la cordillera

Por su parte, el coordinador de Alta Montaña, Osvaldo Valle, informó que un sistema frontal ingresará a la Alta Cordillera durante la madrugada del miércoles 15 de julio, con efectos previstos hasta el 26 de julio.

Además indicó que la evolución de las condiciones climáticas será monitoreada diariamente y que la Coordinación Argentina de Fronteras emitirá nuevos reportes para informar sobre la situación del corredor internacional.

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