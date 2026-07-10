Mañana podría reabrir el paso Cristo Redentor pero anticipan un temporal que bloqueará la ruta a Chile por "varios días"

Sistema Integrado Cristo Redentor, que comunica Mendoza con Chile, continúa cerrado este viernes debido a las nevadas que afectan la alta montaña tanto del lado argentino como chileno.

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De acuerdo con el último parte difundido por Gendarmería Nacional, las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas y las precipitaciones de nieve persistirán hasta las primeras horas del sábado.

A primera hora de la mañana, las temperaturas registradas en la zona eran las siguientes:

Desde la coordinación argentina informaron que durante la mañana se registraban nevadas de intensidad leve en la zona de Las Cuevas , mientras que también nevaba en Portillo y Caracoles , del lado chileno.

Según el pronóstico, la inestabilidad continuará hasta aproximadamente las 5 del sábado, cuando comenzaría a mejorar el tiempo.

El sábado decidirán si reabren el corredor

Las autoridades de ambos países mantendrán una nueva reunión de coordinación el sábado a las 11, donde analizarán el estado de la ruta y las condiciones de seguridad para definir una eventual reapertura del paso internacional.

Alertan por un nuevo temporal desde el 15 de julio

Más allá de la mejora prevista para el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, desde la Coordinación Argentina del Sistema Cristo Redentor advirtieron que los modelos meteorológicos anticipan un importante temporal entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio.

De confirmarse ese pronóstico, el fenómeno podría obligar a mantener cerrado el corredor internacional durante varios días.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile mantenerse informados a través de los canales oficiales y planificar sus desplazamientos en función de la evolución del tiempo en alta montaña.