10 de julio de 2026 - 09:50

Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Habrá tres días de descanso, según el calendario oficial del Gobierno.

Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después del 9 de julio (feriado) y 10 de julio (día no laborable turístico), se viene un nuevo feriado nacional que dará lugar a otro fin de semana largo en Argentina.

Leé además

el turismo empieza a mostrar aires de recuperacion y apuesta por la nieve para revertir un ano flojo

El turismo empieza a mostrar aires de recuperación y apuesta por la nieve para revertir un año flojo

Por Diana Chiani
Detox digital familiar: las vacaciones de invierno son una oportunidad para resetear hábitos y reconectar con la vida offline.

Chicos hiperconectados y agotados: por qué estas vacaciones de invierno piden un "detox" digital

Por Verónica De Vita

Será el 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, un feriado que, en realidad, es de tipo trasladable, pero como en este 2026 caerá lunes no será necesario modificarlo de fecha.

De todos modos sí generará un "finde" de tres días:

  • Sábado 15 de agosto
  • Domingo 16 de agosto
  • Lunes 17 de agosto (feriado por San Martín)
General José de San Martín
General José de San Martín

Fines de semana largos que quedan en 2026 (tres días)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (el lunes es feriado por el Día de la Raza)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargos que quedan en 2026 (cuatro días)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)

Feriados inamovibles que quedan en 2026

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cada fin de semana largo es aprovechado por el sector tur&iacute;stico

Cada fin de semana largo es aprovechado por el sector turístico

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos que quedan en 2026

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo cuadro tarifario del transporte público de Mendoza comenzará a regir desde el lunes 13 de julio, con un boleto general de $1.680.

El pasaje en Mendoza sube a $1.680 durante las vacaciones: qué pasa con los abonos de estudiantes, docentes y celadores

Por Melisa Sbrocco
El dólar frenó su avance antes del feriado y el mercado sigue atento a la evolución cambiaria.

Tras tres semanas de subas, el dólar oficial registró una baja antes del feriado

El comercio de la Ciudad de Mendoza adapta sus horarios: al jueves feriado y viernes no laborable, se suma el partido de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol.  Fotos: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Mundial, feriados y vacaciones: así adapta el comercio de Mendoza el horario de atención

Se viene un fin de semana extralargo: cuándo es el próximo feriado y qué pasa con el 10 de julio.

¿El viernes 10 de julio es feriado y hay fin de semana XL?