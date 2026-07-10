Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Después del 9 de julio (feriado) y 10 de julio (día no laborable turístico) , se viene un nuevo feriado nacional que dará lugar a otro fin de semana largo en Argentina.

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Será el 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín , un feriado que, en realidad, es de tipo trasladable, pero como en este 2026 caerá lunes no será necesario modificarlo de fecha.

De todos modos sí generará un "finde" de tres días:

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (el lunes es feriado por el Día de la Raza)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargos que quedan en 2026 (cuatro días)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)

Feriados inamovibles que quedan en 2026

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cada fin de semana largo es aprovechado por el sector turístico

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos que quedan en 2026

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre