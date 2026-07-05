El turismo empieza a mostrar aires de recuperación y apuesta por la nieve para revertir un año flojo

Si los referentes del turismo en Mendoza creen en las energías superiores, es probable que tengan velas prendidas para que la nieve que cayó esta semana no se corte y alcance para habilitar las pistas durante el mes de julio. Esto más allá de la que las máquinas que poseen los complejos puedan fabricar. A las vacaciones de invierno de esta y provincias como Córdoba, San Luis y Santa Fe que comienzan este lunes 6, se suman las de Buenos Aires y otras regiones a partir del 20 de julio. El sector va y viene por los extremos opuestos de la esperanza, pero sabe que los copos blancos son un factor decisivo para que la temporada sea mejor.

Luego del derrumbe que sufrió el sector en 2025 debido a la pérdida de poder adquisitivo y de la amplia brecha cambiaria con los países de la región como Brasil y Chile, este 2026 ha mostrado leves señales recuperación. En el último año, por otra parte, se ha acentuado una tendencia de los consumidores que es salir de manera más espontánea y sin tanta reserva de por medio. Por este motivo, aunque hoy el nivel de solicitudes para las vacaciones es bajo, los referentes esperan a los que deciden sobre la hora salir o no. Este año los partidos del Mundial influyen y también lo hace la nieve.

Dentro del ecosistema turístico y luego del boom de la pospandemia, el mercado se ha ajustado y está en proceso de reacomodamiento. La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa , expresó que el sector se ha reactivado en un contexto donde el salario continúa restringido. Es decir que esto, sumado a cierta mejora en la llegada de brasileños, ha implicado una mejora en medio de la baja. En líneas generales, el sector atraviesa momentos complejos ya que el turismo nacional todavía es el que más tracciona en la provincia con la importancia que posee el volumen.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea le pone números a lo sucedido con el turismo internacional . Dspués de un 2024/25 marcado por un fuerte éxodo turístico y una salida récord de divisas, los últimos datos del Indec mostraron que comenzó un cambio de tendencia. “Viajan menos argentinos al exterior y llegan más turistas extranjeros, aunque el déficit turístico continúa todavía es elevado” , detalló el análisis realizado por el economista Marcos Cohen Arazi .

Mientras el turismo emisivo por vía terrestre bajó en mayo, el que se realizó por vía aérea está en pleno crecimiento. Según el informe, la cantidad de viajeros no residentes arribando al país crece al 20%, mientras que el turismo emisivo se contrae 12%, ambos en comparación con igual mes de 2025. “Vale destacar que el sector turístico está fuertemente expuesto a la competencia internacional. En la medida en que los precios relativos lo favorecen, una parte importante de los argentinos elige viajar al exterior, lo que mantiene desequilibrios significativos”, precisó el informe.

En palabras de Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, a partir de octubre del año pasado los extranjeros, en especial los brasileños, empezaron a venir de a poco debido al cambio en la realidad cambiaria. “Ya no se ven con la asiduidad de la pospandemia, pero la diferencia del tipo de cambio es menor y ha favorecido la llegada de turistas de Brasil”, expresó Rosental. Desde su punto de vista, el año ha transcurrido con porcentajes aceptables para la hotelería lo que no implica mejora en la rentabilidad.

“Llega un momento que no podés bajar más los precios porque vas a pérdida”, ejemplificaba Marcelo, un chofer de Uber que solía trabajar con el turismo. En línea, Rosental puntualizó que la dificultad se profundiza por el alza de los costos y una tarifa promedio que está equiparada con la de la Región. Es decir que ya no puede aumentarse en dólares porque quedaríamos fuera de competencia, pero que no alcanza para cubrir la suba de precios (servicios, empleo, impuestos) y mantener una ganancia.

Ariel Pérez, presidente local de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) que nuclea a los espacios de 4 y 5 estrellas, coincidió con la idea. “El turismo internacional mejoró modestamente desde una base deprimida”, comentó. Agregó que en 2024 y 2025 se vieron caídas importantes cuando la ocupación se concentró solo en los meses de temporada alta. De este modo, el movimiento actual es más una estabilización que un repunte real. Pérez sumó que el turista internacional de alto poder adquisitivo es hipersensible a la competencia mundial como Chile, Francia y California.

Desafíos y oportunidades

Danio Ramonda, vicepresidente 1° de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, contó que su departamento está fuertemente posicionado en el segmento del turismo internacional y de lujo. De hecho, se prevén inversiones jugosas y la llegada de jugadores fuertes en esta área lo que es celebrado por el sector. Sin embargo, Ramonda explicó que la Cámara ha realizado un estudio socioeconómico en el que el turismo aparece como un sector clave para la reactivación económica. “Para ello es preciso sumar otro tipo de oferta así como finalizar ideas postergadas”, comentó Ramonda quien recordó el proyecto de Punta Negra y la necesidad de hacer el camino hacia Santiago de Chile.

Para Diego Stortini, referente turístico del Valle de Uco, opinó que el turismo internacional representa una oportunidad importante para Mendoza, sobre todo con Brasil, Chile y mercados de mayor poder adquisitivo. No obstante, agregó, Mendoza todavía tiene déficits claros de infraestructura y servicios para consolidarse como plaza internacional. En el nuevo contexto, “hay empresas que están muy bien posicionadas dentro del ecosistema turístico y otras que han quedado más afuera, especialmente pymes y prestadores regionales”, advirtió Stortini.

Con relación a la llegada de extranjeros, Gabriela Testa destacó que la balanza siempre ha sido deficitaria en el sentido de que ha habido más argentinos que salían que viceversa. Desde el punto de vista de Ariel Pérez de AHT, el dólar aún no es competitivo para ese segmento y detectamos una baja en brasileros y chilenos que no recuperamos. Agregó que a nivel país ha habido un crecimiento del turismo receptivo porque Argentina suele beneficiarse cuando el peso se deprecia.

“Eso no se traduce automáticamente en Mendoza si no tenemos el tipo de cambio justo para competir globalmente”, puntualizó Pérez. El referente agregó que lo que sí funciona hoy es que quien llega, lo hace con intención de gasto ya que busca estadías más cortas y de mayor valor. A esto se suma el interés creciente por parte del mercado internacional y de allí las expectativas de cara a las vacaciones de invierno.

Miguel Osimani, presidente de Mendoza Bureau, expresó que el ingreso de turistas extranjeros todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en años anteriores y consideró que esa situación también afecta al turismo de reuniones. “Hoy el turismo internacional es escaso en Mendoza ya que durante 2025 y 2026 los números no son los que eran y por eso existe preocupación tanto en nuestro sector como en toda la actividad turística”, advirtió Osimani.

Nieve en vacaciones, divino tesoro

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur) anticipó que es probable que la ocupación de julio replique lo sucedido en 2025 cuando las vacaciones de invierno tuvieron un 65% de camas ocupadas. Hasta el momento, las proyecciones del Ente rondan el 60%, pero saben que la nieve será un gran propulsor de la temporada. Por el momento, el nivel de reservas es bajo, pero desde el sector se esperanzan en el clima así como en las salidas de último momento. Lo que suceda con el Mundial y la Selección Argentina también será decisivo para el movimiento turístico.

Fernando Bonomo, presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, contó que las reservas para las vacaciones aún no llegan al 50%. En el caso de la Cámara de Hotelería, Rosental habló de un 30% hasta el momento mientras que desde la AHT aseguraron que las reservas han venido muy lentas. “El turista ha cambiado mucho y el nivel de reservas ya no es la principal variable a observar”, comentó Bonomo.

En línea con sus colegas, explicó que se ve un turista más espontáneo que organiza las salidas –en general más cortas- sobre la marcha. Como en el resto de la provincia, en el Sur el impacto de la nieve es clave no solo por lo que les deriva de Las Leñas en Malargüe sino por el interés mismo de las personas de disfrutar de la montaña. “Muchos de los que van a esquiar se alojan en san Rafael y aprovechan para hacer otras actividades como visita a bodegas”, relató el referente sanrafaelino.

Ariel Pérez aseguró que desde la perspectiva de los hoteles de 4 y 5 estrellas, el panorama es desafiante. “Las reservas vinieron muy lentas durante gran parte de junio, pero en las últimas dos semanas registramos un repunte importante”, agregó. Del mismo modo, destacó el patrón last-minute así como Buenos Aires como el mercado más sólido para la provincia. “El público busca la combinación de nieve con bodegas: viajes cortos ygasto en experiencias más allá del alojamiento”, dijo Pérez.

Desde su punto de vista, el invierno mendocino tiene un diferencial real que es ser seco y soleado. “El viñedo con la cordillera nevada es un argumento fuerte para el segmento que busca naturaleza aunque hoy hay factores que van en contra como el tipo de cambio y el Mundial”, fundamentó. Marcelo Rosental coincidió con que se habían anticipado complicaciones por el evento de fútbol y por lo restringidos que están los ingresos del mercado nacional. “La nieve incentiva mucho el turismo general y del Brasil, por lo que será clave para las definiciones sobre la fecha”, anticipó el presidente de la Cámara de Hotelería.

En palabras de Diego Stornini, también miembro de la Cámara Tunuyán, de cara al segundo semestre, la tendencia general se replicará con algunas mejoras puntuales en ocupación, sobre todo en fechas específicas, pero sin un cambio estructural fuerte. “El turista nacional va a seguir presente, aunque con menos vigor que antes mientras que y el internacional va a ser cada vez más exigente”, opinó Stortni. Desde su punto de vista, “la problemática que tiene Mendoza es estructural y no se puede cambiar de un día para otro sino que requiere planificación y cambio en el mediano y largo plazo”.

El potencial del turismo de reuniones

El turismo de reuniones es uno de los segmentos a los que todos apuestan para sostener los niveles de ocupación y las actividades en torno al sector. No se trata solo de los congresos sino también de los eventos, las fiestas electrónicas, los recitales, sunsets y hasta eventos deportivos o religiosos. Mientras desde la Cámara de Hotelería aseguraron que Mendoza perdió participación a nivel nacional en este importante segmento, desde el Emtur aseguraron que la provincia ha crecido en las distintas mediciones que existen en torno a este tipo de actividades.

Mendoza Bureau, el ente que pretende fortalecer la actividad turística de la provincia a través del incentivo de los eventos en la provincia, posee una mirada particular. La entidad reúne a empresas vinculadas con la organización de congresos, convenciones y ferias y busca captar nuevos eventos y reposicionar a Mendoza como sede nacional e internacional en un contexto de menor llegada de visitantes extranjeros. Así lo planteó su presidente, Miguel Osimani, que agregó que el diagnóstico de la entidad es que ha habido una retracción general de esta área.

Según expresó, en 2025 se registró una caída importante respecto de 2024 y durante 2026 la situación no evidenció mejoras. La organización reúne a 48 socios entre hoteles, restaurantes, bodegas, empresas audiovisuales, prestadores de acreditaciones, firmas de logística y transporte, agencias de viajes y otros proveedores que participan de la cadena de valor de la industria de reuniones. “Trabajamos en la articulación de los actores que hacen posible la realización de los eventos”, destacó Osimani.

Entre las estrategias se destacan la promoción del destino en mercados específicos y la presencia en ferias especializadas como un instrumento para recuperar competitividad y la relación directa con los organizadores que deciden dónde se desarrollarán esos eventos. “Una forma de incentivar el turismo de reuniones es promocionar el destino Mendoza en las principales ferias internacionales del segmento”, aseguró el referente del dector. Sumó que es allí donde se reúnen los principales compradores y decisores de estos eventos por lo que es vital que Mendoza esté presente.

Para Osimani, el crecimiento del segmento depende de una tarea permanente de posicionamiento del destino y de una agenda sostenida de promoción ante los organizadores de eventos. Para ello, entre otras acciones, este año se firmaron acuerdos de cooperación con Maipú, Ciudad, Guaymallén y la Universidad Aconcagua. Así, la mirada de Mendoza Bureau la recuperación solo será posible mediante un trabajo coordinado entre los sectores público y privado. En ese sentido, destacó que la articulación institucional constituye uno de los pilares de la estrategia que impulsa el Bureau.

Más allá del contexto, el sector considera que la provincia mantiene atributos diferenciales para competir por grandes eventos. Osimani destacó la conectividad aérea y terrestre, la ubicación estratégica de Mendoza dentro del corredor bioceánico, la infraestructura disponible y la diversidad de servicios vinculados con la organización de congresos y exposiciones. Según Osimani, esas condiciones permiten ofrecer una propuesta integral para organizadores y asistentes, combinando la actividad profesional con experiencias vinculadas al enoturismo, la gastronomía y la naturaleza.