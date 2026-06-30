Fuerte cruce entre Gabriela Testa y el diputado Lucas Ilardo por un proyecto para reformar el Emetur

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur) , Gabriela Testa , protagonizó un fuerte cruce con el diputado provincial de Fuerza Patria , Lucas Ilardo , luego de que el legislador presentara un proyecto para modificar la estructura jurídica del organismo encargado de la política turística de Mendoza.

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La funcionaria no suele trenzarse en discusiones públicas con la oposición, pero esta vez arremetió con cuestionamientos políticos y duras chicanas hacia el referente del kirchnerismo mendocino.

El cruce sucede un día después de que el gobernador Alfredo Cornejo asegurara que este sector del peronismo "no está muerto", tras el triunfo de Adriana García en la UNCuyo.

Testa manifestó a través de su cuenta de X que el proyecto de Ilardo "nace muerto" porque propone crear una Sociedad de Economía Mixta apoyándose en una norma que, según sostuvo, fue derogada por el DNU 70/2023 .

" Da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual" , escribió la funcionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielaVTesta/status/2071948672024154545&partner=&hide_thread=false El diputado @lucasilardo presentó un proyecto (Exp-88149) para transformar el EMETUR en una Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.). Al leerlo, da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual.



Te dejo la nota completa, para que veas… pic.twitter.com/uQKLfLBQ85 — Gabriela Testa (@GabrielaVTesta) June 30, 2026

Además, afirmó que el proyecto "se basa en una ley derogada" y cuestionó que contemple el ingreso de privados esperando obtener dividendos de un organismo que, a su entender, genera "riqueza social" y no utilidades empresarias.

Ilardo respondió también por la misma red social y le propuso a la titular del Emetur realizar un debate público en la Legislatura. "¿De verdad, Gabriela? ¿Tu respuesta a la caída del turismo en Mendoza es el nombre de una sociedad y agresiones personales?", escribió el legislador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasilardo/status/2071962395925250101&partner=&hide_thread=false ¿De verdad, Gabriela? ¿Tu respuesta a la caída del turismo en Mendoza es el nombre de una sociedad y agresiones personales? Realmente esperaba más, mala mía.

Pero vamos por otro lado: te propongo un desafío que le va a hacer bien a Mendoza ¿Te animás? Va https://t.co/ArfgtsISRj — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 30, 2026

En ese sentido, relativizó la discusión jurídica sobre la figura societaria al sostener que "es un detalle técnico de nomenclatura" y adelantó que el proyecto podría adaptarse para crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.

Además, desafió a Testa a debatir con datos sobre la evolución del turismo provincial, la caída de los vuelos hacia Mendoza y la gestión del organismo.

Qué propone el proyecto de Ilardo

La iniciativa busca transformar el Emetur en una sociedad con participación pública y privada, manteniendo el Estado el 55% de las acciones y la mayoría en el directorio.

El proyecto también incorpora una "Bala de Oro", un mecanismo que otorgaría al Estado poder de veto sobre decisiones estratégicas, como el presupuesto, el patrimonio y el plan de gestión del organismo.

Además, propone que las campañas especiales de promoción turística sean financiadas bajo un esquema de cofinanciamiento, donde el sector privado aporte al menos el 50% de los recursos, incorpora representación obligatoria para los oasis Sur, Este y Valle de Uco en el directorio y mantiene el régimen del Estatuto del Empleado Público para los trabajadores.

Por último, crea un adicional por eficiencia vinculado al cumplimiento de metas de ocupación turística.

Los principales cuestionamientos de Gabriela Testa

En un documento de cuatro carillas difundido tras la presentación del proyecto, Gabriela Testa sostuvo que la propuesta presenta errores jurídicos y técnicos que la vuelven inviable.

Como principal argumento señaló que la figura de Sociedad de Economía Mixta fue eliminada del ordenamiento nacional tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023, por lo que consideró que el proyecto se apoya en una legislación ya derogada.

La funcionaria también afirmó que el Emetur ejerce funciones propias del Estado —como la planificación, regulación y fiscalización de la actividad turística— que no pueden trasladarse a una sociedad comercial.

A su entender, convertir el organismo en una sociedad anónima implicaría perder herramientas de derecho público y someterlo a reglas pensadas para empresas con fines de lucro.

Otro de sus cuestionamientos apunta al esquema económico planteado por Ilardo. Según Testa, el proyecto parte de una premisa equivocada al suponer que el sector privado invertirá esperando dividendos, cuando un organismo público de turismo no genera ganancias para repartir sino beneficios económicos indirectos para toda la comunidad a través de la promoción del destino y el denominado efecto multiplicador del turismo.

Finalmente, la presidenta del Emetur defendió el modelo vigente al sostener que el turismo se consolidó como una política de Estado en Mendoza durante los últimos 25 años y advirtió que la propuesta del legislador representa un retroceso institucional.

No obstante, aseguró que está dispuesta a debatir alternativas "junto a personas idóneas y/o con voluntad de estudiar" para modernizar la gestión siempre que no impliquen perder el control estatal ni modificar un esquema que, según remarcó, ha dado resultados.