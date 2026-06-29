Cornejo analizó la salida de Adorni del Gobierno nacional y rompió el silencio por las elecciones en la UNCuyo

El gobernador Alfredo Cornejo analizó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Javier Milei y celebró la designación de Diego Santilli en ese cargo, al entender que facilitará el vínculo entre la Casa Rosada y Mendoza.

El gobierno de Cornejo confía en que Diego Santilli aportará "dinamismo" a la gestión de Milei

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Además, analizó el resultado de las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , donde triunfó Adriana García , y descartó que el resultado que celebró el peronismo pueda extrapolarse al escenario político provincial.

El mandatario provincial sostuvo que la salida de Adorni era una decisión que "se veía venir" y afirmó que incluso era reclamada por sectores aliados del oficialismo nacional, este mediodía en una conferencia de prensa posterior a la inauguración de una ampliación escolar en Rodeo del Medio.

" Es un desenlace lógico que se veía venir. Ya lo pedían muchos aliados en el Congreso, ya no la oposición solamente, sino también los que no somos parte del oficialismo pero los apoyamos", afirmó Cornejo.

Para el gobernador, el cambio en la Jefatura de Gabinete "descomprime" la situación política porque, según sostuvo, el ahora exfuncionario "frenaba la agenda nacional de reformas" que impulsa el Gobierno de Milei.

El quemado mendoza las heras (10) Cornejo y Adorni en la inauguración del parque solar El Quemado en Las Heras Ramiro Gómez

En ese marco, aprovechó para marcar diferencias con Mendoza respecto de los estándares institucionales. "Hay una cosa para destacar de Mendoza, cuando un funcionario público comete una alcoholemia positiva, se pregunta si renunciará o no. El estándar institucional es infinitamente superior. Cuando hablo de estándar no digo solamente del gobierno, sino de la sociedad en general", expresó.

No obstante, también reconoció que el Ejecutivo nacional enfrentaba una situación compleja por la investigación judicial en curso. "Creo que demoró mucho. Es obvio que para llegar a este desenlace se podrían haber evitado meses. También me pongo en el lugar del Gobierno, que había una investigación de por medio y no había imputados", señaló.

Cornejo también comparó el funcionamiento de la Justicia provincial con la federal y sostuvo que en Mendoza las imputaciones suelen avanzar con mayor rapidez. "En la Justicia provincial también hay un estándar que imputa prácticamente cuando hay una denuncia, que no es habitual en los casos federales".

"Pero creo que es un hecho superado y ahora la Argentina debe ir hacia las reformas que se necesitan", agregó.

En esa línea, insistió en que el Gobierno nacional debe profundizar la agenda económica, especialmente para el sector productivo. "Las pymes necesitan una reconversión económica. Hay que poner más énfasis en la agenda productiva, sobre todo en las economías regionales. Eso todavía se espera", manifestó.

Respaldo a Diego Santilli

Respecto de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, Cornejo se mostró optimista y aseguró que su llegada favorecerá el diálogo entre la Nación y Mendoza.

"A Santilli lo veo muy bien, conecta con los intereses de mi gobierno. Así que en buena hora. Con él veníamos conversando prácticamente todos los temas políticos e institucionales, así que creo que facilita la interlocución y es positivo", sostuvo.

Las declaraciones van en línea con la postura que ya había expresado el ministro de Gobierno, Natalio Mema, que en diálogo con Los Andes aseguró que el exdiputado nacional puede imprimir mayor dinamismo a la gestión nacional y mejorar la coordinación con los gobernadores dialoguistas.

Santilli y Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo y el ahora jefe de gabinete, Diego Santilli. Archivo Los Andes

Qué dijo sobre la elección de la UNCuyo

Cornejo también fue consultado por el triunfo de Adriana García, de Encuentro Plural, sobre Gabriel Fidel, el candidato de Interclaustro respaldado por el radicalismo provincial.

El gobernador relativizó las interpretaciones políticas que surgieron tras la elección y cuestionó que el resultado sea leído como un anticipo del escenario electoral en Mendoza o a nivel nacional.

"Tengo la lectura de un ciudadano común, pero que es analítico y tiene información por demás que un ciudadano común. En principio todas esas extrapolaciones que se hacen porque el peronismo y el kirchnerismo hayan ganado me parecen un poquito antojadizas", afirmó.

Según Cornejo, el resultado demuestra que el peronismo logró capitalizar el malestar salarial existente dentro de la universidad, aunque rechazó que eso implique un cambio de tendencia política en la provincia.

"Yo no veo esa extrapolación al orden provincial y nacional. Sí queda claro que el peronismo y el kirchnerismo no están muertos en Mendoza, que lograron juntarse y capitalizar el descontento salarial que hay en la universidad", advirtió.

"Desde hace dos o tres años se ha acrecentado el descontento salarial. Al oficialismo se lo asoció con eso y es bastante lógico que suceda", analizó.

Por último, recordó que la elección universitaria de hace cuatro años también había sido extremadamente ajustada y sostuvo que el escenario interno de la UNCuyo continúa dividido.

"Lo que no leí en ningún lado es que la elección que ganaron Esther Sánchez y Gabriel Fidel hace cuatro años fue 50 a 49, con un 1% de voto en blanco. La que sacó el 49% es la misma candidata de esta elección, con lo cual la universidad está partida 50-50 y esta vez se equilibró a favor del peronismo", concluyó.