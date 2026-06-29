El gobierno de Cornejo confía en que Diego Santilli aportará "dinamismo" a la gestión de Milei

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de ministros de Javier Milei , tras la renuncia de Manuel Adorni , fue celebrada por el gobierno de Alfredo Cornejo .

Así reaccionó el arco político mendocino a la salida de Adorni y la asunción de Santilli como jefe de Gabinete

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Primero, la vicegobernadora Hebe Casado reaccionó a través de sus redes sociales para respaldar su llegada. Luego, el ministro de Gobierno, Natalio Mema , aseguró que el nuevo funcionario nacional aportará "dinamismo" al trabajo conjunto entre la Nación y Mendoza .

"Para nosotros es positiva la llegada de Santilli. Es una persona con la que trabajamos muy bien y apostamos a que le imprima mucho dinamismo a la gestión" , sostuvo Mema en diálogo con Los Andes .

Además, destacó la relación que la Provincia mantuvo con Santilli durante su paso por el Ministerio del Interior . "Los temas que tenemos en conjunto con la Nación los hemos trabajado bien con Diego como ministro del Interior y esperamos lo mismo para la Jefatura de Gabinete" , afirmó.

Durante su gestión al frente de esa cartera, Santilli visitó Mendoza en tres oportunidades . En esos encuentros intercambió elogios con el gobernador Alfredo Cornejo , aunque también recibió planteos puntuales de la Provincia, como la licitación de la Ruta Nacional 7 , que finalmente se concretó, y el reclamo por las obras pendientes en la Ruta Nacional 40 , en el tramo hacia San Juan , que continúan demoradas.

"Siempre digo que Mendoza es un ejemplo, es la provincia donde menos reclamos recibo. Es una provincia con políticas de Estado sostenidas en el tiempo", había señalado Santilli durante su última visita, en marzo pasado, cuando participó del encuentro anual del sector asegurador Insurance Week.

Elogios de Hebe Casado y Mariana Juri

A través de su cuenta de X también expresó conformidad con la llegada del exministro del Interior a la jefatura de gabinete: "Felicitaciones @diegosantilli!!! Éxitos en este nuevo desafío. Argentina debe concentrarse en los temas importantes para lograr afianzar el cambio que se está llevando adelante".

Por su parte, la senadora nacional Mariana Juri (UCR) había respaldado la salida de Adorni un día antes. "Acertada, aunque tardía la salida de Manuel Adorni del gobierno. La ejemplaridad es imprescindible para que la política recupere su credibilidad", publicó el sábado.

Ya con Santilli confirmado como jefe de Gabinete, volvió a expresarse para felicitarlo: "Seguramente seguiremos trabajando como lo venimos haciendo para lograr los cambios que los argentinos necesitamos".