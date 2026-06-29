Así reaccionó el arco político mendocino a la salida de Adorni y la asunción de Santilli como jefe de Gabinete

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Diego Santilli en ese cargo generaron repercusiones entre los principales referentes políticos de Mendoza .

Diego Santilli reveló que Manuel Adorni estaba "anímicamente destruido" al dejar la Jefatura de Gabinete

Seguridad: cuáles son los delitos que más están bajando en Mendoza según el Gobierno

Cambia Mendoza celebró tanto la salida de Adorni, como la llegada de Santilli. Mientras que los legisladores de La Libertad Avanza prefirieron dar vuelta la página rápido, sin expresiones sobre el polémico exvocero. El peronismo no se expresó por rede sociales, pero sí lo hizo un referente del kirchnerimo mendocino.

La vicegobernadora Hebe Casado fue una de las primeras dirigentes mendocinas en pronunciarse tras la salida de Adorni, asegurando que lo venía pidiendo "hace tres meses".

A través de su cuenta de X también expresó conformidad con la llegada del exministro del Interior a la jefatura de gabinete: " Felicitaciones @diegosantilli!!! Éxitos en este nuevo desafío. Argentina debe concentrarse en los temas importantes para lograr afianzar el cambio que se está llevando adelante".

Por su parte, la senadora nacional Mariana Juri (UCR) había respaldado la salida de Adorni un día antes. " Acertada, aunque tardía la salida de Manuel Adorni del gobierno . La ejemplaridad es imprescindible para que la política recupere su credibilidad", publicó el sábado.

Felicitaciones @diegosantilli !!! Éxitos en este nuevo desafío. Argentina debe concentrarse en los temas importantes para lograr afianzar el cambio que se está llevando adelante.

Ya con Santilli confirmado como jefe de Gabinete, volvió a expresarse para felicitarlo: "Seguramente seguiremos trabajando como lo venimos haciendo para lograr los cambios que los argentinos necesitamos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariana_juri/status/2071372934376022038&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @diegosantilli por el nuevo desafío.



Seguramente seguiremos trabajando como lo venimos haciendo para lograr los cambios que los argentinos necesitamos. — Mariana Juri (@mariana_juri) June 28, 2026

La Libertad Avanza casi sin referencias a Adorni

En La Libertad Avanza Mendoza, el diputado nacional y presidente del partido, Facundo Correa Llano, evitó hacer valoraciones sobre la salida de Adorni y se limitó a repostear el mensaje de despedida de Karina Milei.

En cambio, sí saludó la llegada del nuevo jefe de Gabinete: "Felicitaciones, @diegosantilli, por asumir este nuevo desafío al frente de la Jefatura de Gabinete. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Todo lo mejor para esta etapa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/2071389472294404411&partner=&hide_thread=false Felicitaciones, @diegosantilli, por asumir este nuevo desafío al frente de la Jefatura de Gabinete. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Todo lo mejor para esta etapa. https://t.co/wUPaKTGqLr — Facundo Correa llano (@fcorreallano) June 29, 2026

También el diputado nacional Luis Petri respaldó la designación de Santilli y no posteó nada referido a Adorni. "Felicitaciones y éxitos @diegosantilli. Todo el apoyo para seguir cambiando la Argentina junto al presidente @JMilei", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2071377982522847620&partner=&hide_thread=false Felicitaciones y éxitos @diegosantilli! Todo el apoyo para seguir cambiando la Argentina junto al Presidente @JMilei. https://t.co/gI57gOoKWH — Luis Petri (@luispetri) June 28, 2026

En la misma línea se expresó el diputado nacional Álvaro Martínez, quien sostuvo: "Nueva etapa, mismo rumbo. Con @JMilei, @KarinaMileiOk y @diegosantilli, ahora toca acelerar las reformas que faltan y profundizar el cambio que votaron los argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lMartinezAlvaro/status/2071379668884664521&partner=&hide_thread=false Nueva etapa, mismo rumbo.



Con @JMilei , @KarinaMileiOk y @diegosantilli , ahora toca acelerar las reformas que faltan y profundizar el cambio que votaron los argentinos. https://t.co/mvxav1Lvbl — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) June 28, 2026

Distinta fue la postura de la diputada nacional Mercedes Llano, quien prefirió referirse exclusivamente a la salida de Adorni y la calificó como un gesto de coherencia institucional.

"La moral en alto es el camino inclaudicable para construir un país distinto. Liberalismo a fondo. ¡Vamos presidente! ¡Vamos Argentina!", publicó, sin hacer menciones al nombramiento de Santilli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LlanoMechi/status/2071099150502899777&partner=&hide_thread=false La moral en alto es el camino inclaudicable para construir un país distinto. Liberalismo a fondo. Vamos presidente! Vamos Argentina! — Mechi Llano (@LlanoMechi) June 28, 2026

El PRO celebró la llegada de Santilli

Desde el PRO Mendoza las manifestaciones fueron de respaldo explícito al nuevo jefe de Gabinete.

El presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines, aseguró que "la Argentina necesita una nueva etapa de gestión, orden y resultados concretos" y afirmó que confía en que Santilli "tiene la experiencia, el conocimiento y la capacidad para acompañar ese desafío".

En otra publicación destacó además el peso del partido dentro del Gobierno nacional: "Seis de ocho ministros vienen del PRO. Eso no es casualidad: es el resultado de 20 años formando cuadros capaces de gestionar. Felicitaciones al partido. Ese es el mayor desafío de cualquier fuerza política: preparar dirigentes para darlo todo por el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielPradines/status/2071563035739619484&partner=&hide_thread=false 6 de 8 ministros vienen del PRO. Eso no es casualidad: es el resultado de 20 años formando cuadros capaces de gestionar. Felicitaciones al partido. Ese es el mayor desafío de cualquier fuerza política: preparar dirigentes para darlo todo por el país. — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) June 29, 2026

Por su parte, la diputada provincial Sol Salinas escribió: "Fuimos tan mal gobierno, que terminaron teniendo gobernabilidad por los dirigentes del PRO. Éxitos @diegosantilli".

El PJ evitó pronunciarse y el kirchnerismo cuestionó a Adorni

En el peronismo mendocino predominó el silencio. Ninguno de los legisladores nacionales del PJ se expresó públicamente sobre la salida de Adorni ni sobre la llegada de Santilli. Tampoco hubo pronunciamientos de los principales referentes justicialistas en la Legislatura provincial.

La excepción fue el diputado provincial Lucas Ilardo, quien desde el sector kirchnerista publicó una serie de viñetas en tono irónico sobre los escándalos que rodearon a Adorni durante su gestión y vinculó el mensaje con el recordado ninguneo a Diego Maradona durante una conferencia de prensa por el Día del Zurdo.

"Acompáñame a ver esta linda historia, del hombre que nunca va a recordar nadie. FIN", escribió el legislador provincial. El cierre del hilo es con la histórica frase del Diez: "LTA".