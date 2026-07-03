Vacaciones de invierno: San Luis apuesta al turismo de cercanía y presentó en Mendoza su agenda

Con la mirada puesta en las vacaciones de invierno y en un contexto en el que predominan los viajes de corta duración, el Gobierno de San Luis presentó en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, Mendoza su propuesta turística para la temporada invernal 2026 . La agenda incluye actividades culturales, religiosas y deportivas, además de una estrategia conjunta con la provincia mendocina para potenciar el turismo regional.

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El lanzamiento reunió a autoridades de ambas provincias y representantes del sector turístico. Durante la presentación, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa , destacó la integración alcanzada entre las provincias cuyanas y el trabajo coordinado para fortalecer el sector.

En ese sentido, recordó iniciativas compartidas como el Pasaporte Sanmartiniano, que nació en San Luis y luego se extendió a las doce provincias con sitios vinculados al General San Martín.

Testa también remarcó que la cooperación trasciende el turismo y alcanza otras áreas de gestión. "Después de muchísimos años de gestiones públicas, por primera vez realmente hay una integración real porque también es el reflejo del trabajo de nuestros gobernadores ", sostuvo.

Las autoridades coincidieron en que el comportamiento de los viajeros cambió durante los últimos años y que las escapadas de pocos días ganaron protagonismo.

"El turismo de cercanía es lo que está dominando los últimos tiempos en la Argentina, dada la situación macroeconómica compleja", señaló Testa. Por eso, consideró importante "refrescar la oferta" de San Luis para el público mendocino, con propuestas que incluyen naturaleza, gastronomía y termas.

En la misma línea, el director de Promoción Turística, Cultural y Territorial de San Luis, Matías Herrera, aseguró que "ha cambiado la forma de hacer turismo en Argentina" y definió que "este turismo de escapada, de tres o cuatro días, que elige recorrer pocos kilómetros, es el nuevo turismo".

Según explicó, San Luis reforzó durante los últimos meses la promoción en Mendoza, San Juan y Córdoba para captar visitantes durante el receso invernal.

Tres propuestas para las vacaciones de invierno

Durante la presentación se anunciaron tres ejes principales de la temporada.

El primero será La Noche de los Templos, que se desarrollará del 20 al 27 de julio. Durante esa semana, iglesias y templos de distintos puntos de la provincia permanecerán abiertos entre las 19 y las 23 para ofrecer visitas guiadas.

"Nos pareció que abrir los templos para que puedan tener una visita guiada era fundamental", explicó Herrera, al señalar que la iniciativa busca revalorizar el patrimonio cultural y religioso de San Luis.

La segunda propuesta será Vacaciones con Todos, que se desarrollará entre el 6 y el 20 de julio con actividades destinadas a toda la familia. La programación incluirá talleres, espectáculos y funciones en la Nave Cultural, el Centro Cultural Puente Blanco y el Cine Teatro de San Luis, con opciones gratuitas y otras aranceladas.

La provincia adelantó que en agosto presentará una agenda de turismo deportivo que incluirá el Rally Provincial, un triatlón en Villa de Merlo y dos duatlones que se realizarán en Villa Mercedes y San Luis capital. "Este turismo deportivo mueve la economía", aseguró el funcionario.

Los mejores destinos en San Luis

Además de presentar la agenda de actividades para el invierno, las autoridades puntanas aprovecharon el encuentro para promocionar algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia, con especial énfasis en aquellos que pueden visitarse durante una escapada de pocos días.

El responsable de Planeación y Desarrollo Turístico, Javier Pedernera, destacó que Villa de Merlo continúa siendo el principal destino turístico de San Luis por su infraestructura y su entorno natural.

Entre los lugares recomendados mencionó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, donde los visitantes pueden realizar caminatas y recorridos de trekking con guías especializados, además de conocer la riqueza geológica y paleontológica del área. "Hoy el parque cuenta con todos los servicios para que lo puedan disfrutar", afirmó.

El funcionario también invitó a recorrer Potrero de los Funes, ubicado a 17 kilómetros de la capital provincial, donde destacó el circuito alrededor del lago, la oferta gastronómica y hotelera y las actividades recreativas. A su vez, recordó que La Carolina fue distinguida en 2023 como uno de los pueblos más lindos del mundo y valoró su patrimonio minero e histórico, mientras que San Francisco del Monte de Oro tendrá un protagonismo especial este año por el bicentenario de la primera escuela donde enseñó Domingo Faustino Sarmiento.

Potrero de los Funes es uno de los destinos más elegidos de San Luis - /web

Pedernera recomendó visitar localidades como El Trapiche, uno de los destinos más elegidos por los turistas mendocinos para disfrutar de los ríos y la gastronomía regional, y San José del Morro, reconocido por sus senderos para trekking y turismo de naturaleza.

También destacó otros atractivos de la provincia, como el Valle del Conlara, las Salinas del Bebedero, las Termas del Balde y San Jerónimo. Además, invitó a recorrer La Punta, donde se encuentra una réplica del Cabildo de Buenos Aires.

Mendoza prepara una agenda con actividades y promociones

Consultada sobre las propuestas para las vacaciones de invierno en Mendoza, Testa aseguró que la provincia también ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales y recreativas.

"Hay una agenda cultural muy interesante, vinculada básicamente al sector de la familia que tiene niños en edad escolar, aunque también hay una agenda importante para adultos y que prepara la iniciativa privada", explicó.

Además, adelantó que los parques de montaña tendrán actividades durante todo el receso, independientemente de las condiciones de nieve. "Los parques de montaña van a estar con actividades haya nieve o no haya nieve, lo cual también es una buena noticia", señaló.

La funcionaria también destacó el trabajo conjunto con el sector privado a través del programa Mansas Promociones, que reúne descuentos y beneficios en gastronomía, alojamiento y bodegas.

"Eso no se podría hacer si no tuviéramos esa articulación con el sector privado", afirmó.

La presidenta de Emetur, Gabriela Testa. Prensa Gobierno de Mendoza

Según indicó, toda la oferta turística y recreativa puede consultarse en el portal turístico de Mendoza, mientras que el sitio institucional del Gobierno provincial reúne información sobre trámites, normativa, estadísticas y planificación del sector.

En ese sentido, Testa destacó la continuidad de las políticas públicas vinculadas al turismo. "Mendoza es una de las pocas provincias que ha tenido continuidad en la planificación estratégica", sostuvo.

Turismo como motor económico

Durante el acto, las autoridades remarcaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer las economías regionales mediante la actividad turística.

"El turismo dinamiza la economía local y genera empleo", afirmó Testa, al destacar la importancia del trabajo cooperado entre provincias para optimizar recursos.

Herrera coincidió y aseguró que "el Gobierno de San Luis tiene como base un turismo que mueve la economía popular, la economía de la región y que se construye con el trabajo conjunto entre el sector público y el privado".