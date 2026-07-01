Turismo: El sector privado reclama mayor participación en las decisiones del Emetur

La Ley Provincial N° 8845 sancionada en 2016 declara al turismo como industria de interés provincial y actividad prioritaria dentro de las políticas de Estado. La norma también sentó las bases para el desarrollo económico de la provincia mediante diversos puntos. Entre ellos la creación del Emetur (Ente Mendoza Turismo) como la institución público-privada de planificar, promover y fiscalizar la actividad turística en todo el territorio provincial.

Esa misma regla estipula que el 0,5% de la recaudación vía Ingresos Brutos debe destinarse en un 75% a la promoción turística mientras que el 25% restante va a los municipios. Desde el sector privado, valoran la existencia de estos fondos al igual que la posibilidad de ser escuchados y escuchar de primera mano las propuestas y políticas que se llevan adelante para el turismo . Sentarse en la mesa y saber qué se hace con esos aportes son puntos importantes, pero hoy insuficientes desde el punto de vista de los privados.

En estos días, una polémica entre el oficialismo y la oposición volvió a poner sobre la mesa un reclamo general del sector privado con relación al Emetur que tiene que ver con mayor injerencia en la toma de decisiones. Esto, debido a que son los hoteleros y los prestadores turísticos en general los que poseen la mirada del mercado, las necesidades y lo que realmente se necesita para trabajar en conjunto.

En palabras de Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza , es importante que parte del trabajo público-privado que ya se realiza sea, por un lado, vinculante. Por el otro, que esa decisión no dependa de una persona o de decisiones políticas específicas sino que se reglamente para poder mejorar la tarea en conjunto . “Lo ideal es que el sector privado tenga una participación real en las estrategias de promoción y mejora del sector y que esa intervención sea institucional y se encuentre establecida para este o cualquier otro periodo”, expresó Rosental.

En línea, Diego Stortini –referente turístico del Valle de Uco y miembro de la Cámara de Comercio de Tunuyán - expresó que el Emetur debería abrirse más a profesionales y actores con experiencia real en el sector privado . “No para reemplazar al Estado sino para mejorar la toma de decisiones, bajar la burocracia y hacer una política turística más federal, más profesional y más orientada a resultados”, destacó Stortini.

Por otra parte, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, se cruzó con el diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, a través de las redes sociales debido a un proyecto presentado por el legislador para modificar la estructura jurídica del organismo. La propuesta de Ilardo busca transformar el Ente en una sociedad mixta donde el sector privado dejaría de ser un consultor para convertirse en un socio. Además, se crearía una dirección federal ya que se detalla que el directorio tenga representación obligatoria y rotativa de todos los oasis provinciales.

En su cuenta de X, Testa manifestó que el proyecto del diputado del PJ “nace muerto” porque propone crear una Sociedad de Economía Mixta a partir de una norma que, sostuvo, fue derogada por el DNU 70/2023. “No solo desconoce el ecosistema turístico sino que ignora el derecho actual”, escribió la funcionaria. A través de la misma red social, Ilardo calificó al Ministerio como “carente de ideas” e invitó a la funcionaria a debatir el turismo en serio. Este diario consultó a referentes del Emetur, quienes no pudieron responder debido a cuestiones de agenda.

Un paso más allá

Más allá de los roces o cruces en el ámbito de la política, desde el sector privado expresaron que es el momento de enfocarse en las soluciones que necesita el turismo de manera conjunta. “Tenemos fuertes desafíos en competitividad, caída de la demanda, suba de costos operativos y necesidad de promocionar el destino en su totalidad”, opinó Rosental. El referente hotelero valoró la posibilidad que hoy tienen los privados de sentarse en la mesa con los públicos, pero comentó que es hora de que esa relación sea vinculante.

Turismo Mundial Mendoza

Es decir, que las empresas del sector tengan voto más allá de voz. En línea, Stortini expresó que la ley 8845 le da al Emetur un rol importante como ente autárquico y como organismo de política turística con participación público-privada. “El problema no es tanto la ley sino su aplicación”, reflexionó el empresario de Tunuyán.

“Quienes integramos la actividad, invertimos y somos profesionales en un área que genera empleo y trae divisas al país también contamos con la capacidad y la visión para formar parte activa de la toma de decisiones con relación a las políticas públicas de turismo”, valoró Rosental.

Entre otros puntos, el referente hotelero recordó que el Emetur ya cuenta con fondos que lo financian por lo que hoy es clave –entre otros puntos- que Mendoza vuelva a ascender dentro del ranking nacional de destino de reuniones y congresos. “Aquí entra todo, bodas, recitales, eventos y eventos profesionales”, destalló Rosantal. Agregó que la provincia estaba segunda y que hoy está cuarta, después de Rosario, ciudad que “no tiene ni la mitad de conectividad ni de estrellas Michelin que posee nuestra provincia”.

Agregó que como presidente de la Cámara de Hotelería y vicepresidente de Mendoza Bureau, se trata de una ocupación central. “Queremos incentivar el turismo que produce derrame más allá de la estacionalidad o del valor del dólar”, subrayó Rosental al tiempo que agregó que tanto la infraestructura como la capacitación local tiene con qué satisfacer este tipo de demandas.

En este marco, Stortini opinó que según su criterio se creó tarde –después de 8 años de sancionada la ley- y “con una representación sesgada”. Esto en el sentido que no refleja adecuadamente a todas las regiones turísticas de Mendoza y deja afuera una mirada pyme y territorial. “En particular, el Valle de Uco no tiene una representación y eso es un problema, porque Mendoza no es solo el Gran Mendoza ni la alta gama, también son sus regiones, sus pymes, sus bodegas chicas, sus alojamientos familiares, sus guías, etc.”, comentó Stortini.