La refuncionalización del aeropuerto de Mendoza arrancará este año con mejoras para los pasajeros: qué cambiará

Un proyecto de mejoras en el Aeropuerto Francisco Gabrielli busca refuncionalizarlo y estirar la capacidad operativa de la terminal en un 40%. El paso hacia una mayor conectividad aérea en Mendoza parece tener fecha de largada para la segunda mitad de este año y con esto, un gran impacto en el turismo .

Fue el propio gobernador Alfredo Cornejo quien anticipó los primeros pasos de este plan que promete cambiar la dinámica del transporte local. “En el segundo semestre está empezando la nueva ampliación del aeropuerto y aspiramos a tener el próximo año que viene el tren, solo San Pablo en toda Latinoamérica tiene el tren en la puerta de un aeropuerto y va a ser Mendoza y no otra provincia del interior, la que también lo tenga”, aseguró el mandatario provincial.

Lo hizo en la inauguración del ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza , otro paso en la mejora del movimiento turístico local, pero que sumó un plus. Es que completó su proceso de modernización y sumó un espacio renovado que combina gastronomía, comercios y servicios para pasajeros y visitantes.

Tal cual adelantan , la apuesta en el aeropuerto no implicará ampliar la superficie física, pero sí optimizar al máximo las áreas de operación . Sergio Rinaldo, gerente general de la unidad de negocios oeste de Aeropuertos Argentina (AA), desmenuzó las precisiones técnicas de la obra, el impacto en los usuarios y el cronograma que manejan para el inicio de los trabajos y su puesta en funcionamiento.

La principal transformación se sentirá en el sector de vuelos al exterior ya que podrán embarcar dos vuelos internacionales en simultáneo. "Eso es duplicar la capacidad de operación internacional y agregarle un 30% a la operación doméstica", sintetizó Rinaldo.

El cambio clave radica en el espacio de la sala de embarque. “Es una cuestión de espacio. Hoy podemos sentar, operar en el área de operaciones, de embarque, 180 pasajeros. Lo estamos llevando a 400. Por lo tanto, puedo tener 2 vuelos juntos y voy a tener 2 puertas juntas para poder hacer 2 embarques simultáneos", puntualizó el directivo de AA.

Hasta el momento, la infraestructura actual solo permitía procesar un avión a la vez hacia destinos fuera del país. “Si bien la capacidad del aeropuerto no se duplica porque los pasajeros internacionales son mucho menos que los domésticos, sí duplico la capacidad de operación internacional”, explicitó.

Qué mejoras tendrá el aeropuerto

La refuncionalización tocará los puntos neurálgicos de la experiencia del pasajero, desde los trámites obligatorios hasta los momentos de espera. Esto incluye ampliación de la sala de embarque internacional, ampliación de la sala de embarque doméstica, nuevas operaciones y servicios, sala VIP internacional y una nueva sala VIP doméstica.

Además, habrá nuevas opciones de gastronomía y de retail, mejores comodidades para espacios para niños y mejoras en los controles de seguridad.

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) Daniel Caballero / Los Andes

Habrá mejoras y ampliaciones en las áreas de migraciones, de llegadas y de partidas, aporte de tecnología, en estos casos, para procesar pasajeros, tanto en la parte de migraciones como en la parte de compañías aéreas. Asimismo, se implementará una mejora en el control aduanero en el área de arribo internacional.

Se incluyen además otros cambios en cuestiones más técnicas.

Cómo afectarán los trabajos en el aeropuerto a los pasajeros

Pese a la envergadura del proyecto, las autoridades descartaron de plano un cierre de la terminal. Los mendocinos y turistas continuarán viajando mientras se ejecutan los trabajos. “El aeropuerto nunca deja de estar operativo en las obras. Se hacen obras por sectores. No creo que tengan gran impacto en los pasajeros, aunque, lógicamente, son obras”, consideró Rinaldo.

Dijo que la prioridad la tiene la operación, por lo cual apuntan a planificar todo de manera tal que no la afecte. La estrategia constructiva apunta a minimizar las molestias edilicias aprovechando los espacios ociosos del edificio. “En alguna partecita de la obra, por ahí sí, se van a afectar algunos espacios, pero se trabaja en áreas donde hoy no hay operación. Entonces, no vamos a afectar la operación”, aseguró el gerente.

Cuándo podrían iniciar las obras y cuándo estará listo el aeropuerto

Respecto al calendario administrativo, los plazos finales están atados a las aprobaciones nacionales. El proyecto técnico se encuentra actualmente bajo la evaluación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). "Eso debería aprobarse en el transcurso de julio. Si se aprueba la documentación licitatoria y el organismo nos da la autorización para salir a licitar, podríamos licitar en agosto", detalló el referente de AA.

Si el esquema avanza sin demoras y los plazos esperados se cumplen, los trabajos se iniciarían a fin de año, en diciembre, tal como estimó Rinaldo.En cuanto al plazo de obra y saber cuándo estará listo el “nuevo aeropuerto” de Mendoza, sostuvo: “Si iniciamos en diciembre, son 14 meses de obra”. Es decir que, si todo se cumple en los tiempos esperados, esto podría ser los primeros meses de 2028.