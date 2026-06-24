24 de junio de 2026 - 17:19

Pasajes más caros: el Gobierno aumentó 565% la tasa de seguridad aeroportuaria

Mediante el Boletín Oficial, el gobierno actualizó el cargo que no se modificaba desde el 2023. Desde cuándo impactará en los precios.

Pasajes más caros: el Gobierno aumentó 565% la tasa de seguridad aeroportuaria.

Pasajes más caros: el Gobierno aumentó 565% la tasa de seguridad aeroportuaria.

Foto:

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional dispuso un fuerte incremento en la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo que se aplica a los pasajes aéreos y que financia los servicios de control y prevención que brinda la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La actualización, que comenzará a regir para los tickets emitidos desde este sábado 27 de junio, implicará un aumento del 565%.

Leé además

La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral en el mundo

Inteligencia Artificial y mercado laboral: cómo la IA redefine el talento y aumenta la productividad global

Por Redacción Economía
Las proyecciones anticipan cambios en los montos de referencia para empleados solteros y con cargas de familia.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo pagarán los casados con dos hijos desde julio de 2026

Por Redacción Economía

La medida fue oficializada mediante la Resolución 565, publicada en el Boletín Oficial, y establece que la tasa pasará de $260 a $1.725 por pasajero en los vuelos dentro del país.

En tanto, para los servicios regionales e internacionales el valor se mantendrá en US$1,40, por lo que el impacto más importante se registrará en los pasajes de cabotaje.

Vuelos - Avión - Aerolíneas
El aumento de la tasa afectará a los pasajes para vuelos de cabotaje.

El aumento de la tasa afectará a los pasajes para vuelos de cabotaje.

Desde el Ministerio de Seguridad justificaron la decisión al señalar que los valores vigentes no se actualizaban desde enero de 2023 y que resultaba necesario adecuarlos ante el incremento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio.

A quiénes alcanza la medida

La Tasa de Seguridad de la Aviación se cobra a los pasajeros que embarcan en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

El tributo fue creado en 2006 mediante la Ley 26.102 con el objetivo de financiar las tareas de seguridad aeroportuaria y prevención de actos de interferencia ilícita que lleva adelante la PSA.

Turistas aeropuerto de Mendoza vuelos y viajes
La tasa fue creada en 2006.

La tasa fue creada en 2006.

Con la actualización, los nuevos valores comenzarán a reflejarse en el precio final de los pasajes emitidos a partir del 27 de junio.

Quiénes están exentos

La normativa contempla algunas excepciones al pago de la tasa. Entre los pasajeros exceptuados se encuentran los menores de tres años en vuelos de cabotaje y los menores de dos años en vuelos regionales e internacionales.

También quedan excluidos los diplomáticos, quienes viajen en aeronaves de matrícula pública, como las utilizadas para fines militares, sanitarios, policiales o aduaneros, y los denominados pasajeros en tránsito, es decir, aquellos que realizan una escala y continúan viaje en el mismo vuelo sin finalizar el trayecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Por Sandra Conte
La cuota inicial de esta simulación supera los $1,1 millones mensuales.

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para una vivienda con cuota de $1.130.00

Por Melisa Sbrocco
El consumo masivo volvió a caer en mayo: bajó 1,6% interanual y acumula un retroceso del 3% en 2026

El consumo masivo volvió a caer en mayo y acumula una baja del 3% en lo que va del año

Por Redacción Economía
anses confirmo el calendario de pago de julio para jubilados y pensionados

ANSES confirmó el calendario de pago de julio para jubilados y pensionados

Por Redacción Economía