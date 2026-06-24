Pasajes más caros: el Gobierno aumentó 565% la tasa de seguridad aeroportuaria.

El Gobierno nacional dispuso un fuerte incremento en la Tasa de Seguridad de la Aviación , un cargo que se aplica a los pasajes aéreos y que financia los servicios de control y prevención que brinda la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La actualización, que comenzará a regir para los tickets emitidos desde este sábado 27 de junio , implicará un aumento del 565%.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 565, publicada en el Boletín Oficial, y establece que la tasa pasará de $260 a $1.725 por pasajero en los vuelos dentro del país.

En tanto, para los servicios regionales e internacionales el valor se mantendrá en US$1,40 , por lo que el impacto más importante se registrará en los pasajes de cabotaje .

Desde el Ministerio de Seguridad justificaron la decisión al señalar que los valores vigentes no se actualizaban desde enero de 2023 y que resultaba necesario adecuarlos ante el incremento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio.

El aumento de la tasa afectará a los pasajes para vuelos de cabotaje.

La Tasa de Seguridad de la Aviación se cobra a los pasajeros que embarcan en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

El tributo fue creado en 2006 mediante la Ley 26.102 con el objetivo de financiar las tareas de seguridad aeroportuaria y prevención de actos de interferencia ilícita que lleva adelante la PSA.

Turistas aeropuerto de Mendoza vuelos y viajes La tasa fue creada en 2006. Los Andes

Con la actualización, los nuevos valores comenzarán a reflejarse en el precio final de los pasajes emitidos a partir del 27 de junio.

Quiénes están exentos

La normativa contempla algunas excepciones al pago de la tasa. Entre los pasajeros exceptuados se encuentran los menores de tres años en vuelos de cabotaje y los menores de dos años en vuelos regionales e internacionales.

También quedan excluidos los diplomáticos, quienes viajen en aeronaves de matrícula pública, como las utilizadas para fines militares, sanitarios, policiales o aduaneros, y los denominados pasajeros en tránsito, es decir, aquellos que realizan una escala y continúan viaje en el mismo vuelo sin finalizar el trayecto.