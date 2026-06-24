24 de junio de 2026 - 12:08

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Hoy inauguró el centro comercial en el sector oeste de la Terminal de Ómnibus, con una propuesta gastronómica y comercial para mendocinos y turistas.

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

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Marcelo Rolland / Los Andes
Abre un nuevo shopping en Mendoza: Espacio Costanera, en la ex ala oeste de la Terminal de Ómnibus. Foto: Marcelo Rolland

Abre un nuevo shopping en Mendoza: Espacio Costanera, en la ex ala oeste de la Terminal de Ómnibus. Foto: Marcelo Rolland

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Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

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Marcelo Álverez
Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

Si bien se la conoce como el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, desde hoy pasa a llamarse Espacio Costanera. Con una variada propuesta gastronómica y de comercios, el nuevo shopping no sólo apunta a los viajeros, sino a los mendocinos y turistas que no suelen tomarse un colectivo.

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Con esta inauguración cierra un proceso de remodelación de la terminal, que comenzó en 2018 y que cambió por completo la apariencia de un lugar que diariamente recibe entre 60 mil y 90 mil personas, dependiendo de la temporada. También incorporó medidas de seguridad para los viajeros, como el preembarque, lo que sólo permite avanzar hacia el área de espera y las plataformas a quienes tienen un pasaje.

Asimismo, se mejoró la iluminación y se renovaron los locales, lo que favoreció la llegada de nuevas marcas y negocios, y empezó a atraer a personas que van a la terminal a hacer compras. Con el shopping, los concesionarios apuestan a reforzar esta tendencia.

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Foto: Marcelo Rolland

Foto: Marcelo Rolland

Qué marcas llegan al nuevo shopping

En Espacio Costanera abren al público McDonald's, que tiene así dos locales en el predio: uno en el ala sur, donde cuenta con Auto Mac -para pedir y retirar sin bajarse del vehículo- y en el nuevo patio gastronómico. También, otra marca de comida rápida, KFC, la pizzería Pala Negra, Roast Grill, Soppelsa y Havanna.

Las familias encontrarán un sitio para divertirse en el área de juegos de Match, con una propuesta de entretenimiento para los más pequeños (y no tanto).

Se suman locales de compras. La tienda de deportes Sporting, que ya está presente en la terminal, lanza un mega local de deportes, con formato outlet. Los visitantes podrán encontrar tecnología en Lumi y también accesorios de moda para mujer en Hello Beauty.

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Espacio Costanera: el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Foto: Marcelo Rolland

Espacio Costanera: el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Foto: Marcelo Rolland

Estacionamiento y sala de encuentro

El shopping cuenta con una playa de estacionamiento, con unos 150 lugares para dejar el vehículo y, si se presenta el ticket de consumición en Espacio Costanera, la estadía está bonificada por tres horas.

En esta área hay además un sector exclusivo para que operen los viajes estudiantiles, contingentes deportivos, de jubilados, etc. Cuenta con una sala de encuentro para que los familiares puedan despedir o dar la bienvenida a los pasajeros.

Labari recordó que en el ala norte hay una sala de preembarque, por lo que sólo pueden ingresar las personas que tienen un pasaje. Por eso, se pensó en un espacio en el que sí puedan compartir los viajeros con sus familias.

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza
Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Ampliar la propuesta

La apertura de este nuevo sector, explica Gastón Labari, gerente general de la Estación Terminal Mendoza, busca atraer a los mendocinos y turistas que no son usuarios de colectivos. Se propone como un sitio comercial y de encuentro, y por eso se optó por dejar de llamarla ala oeste, para diferenciarlo de las otras vinculadas a los arribos y partidas, y darle el nombre de Espacio Costanera.

Esta es la tercera y última etapa de un proceso de remodelación integral de la terminal de ómnibus que inició Estación Terminal Mendoza SA al tomar la concesión en mayo de 2017. En 2018 avanzaron en la renovación del ala norte, luego en la este y, en mayo de 2025, comenzaron las obras en el sector oeste. En el ala sur, en tanto, se construyó el hotel Fuente Mayor y McDonald’s.

De esta manera, el sector este concentra el transporte interurbano; el norte, los arribos y partidas de viajes nacionales e internacionales; y en los sur y oeste se encuentran el hotel, y locales gastronómicos y comerciales, que amplían la oferta ya disponible, más específica para viajeros.

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