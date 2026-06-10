Récord histórico en los aeropuertos argentinos: más de 21 millones de pasajeros viajaron en cinco meses

El transporte aerocomercial argentino alcanzó un nuevo hito en 2026, al haber registrado más de 21 millones de pasajeros pasando por los aeropuertos de todo el país, durante los primeros cinco meses del año. De esta manera, alcanzó el mejor desempeño histórico del secto r para ese período.

Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" y homenajeó a Messi de cara al Mundial 2026

Según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) entre enero y mayo transitaron por las terminales aéreas 21.413.752 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3% respecto al récord previo registrado en 2025. A la par, se contabilizaron 167.136 movimientos aéreos (entre despegues y aterrizajes), superando en un 1% la marca del año anterior y confirmando el dinamismo de la actividad.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, desde comienzos del año se observaba una tendencia ascendente: en enero de 2026 se alcanzó el mayor volumen mensual de pasajeros de la historia, con casi 5 millones de viajeros, marcando un punto de inflexión para la industria aerocomercial local. Este comportamiento se mantuvo durante los meses siguientes, permitiendo consolidar el récord acumulado.

La mejora en la conectividad, la incorporación de nuevas rutas y la llegada de más operadores incrementaron la oferta de vuelos y ampliaron las opciones para los pasajeros.

Más de 21 millones de pasajeros viajaron por el país en los primeros 5 meses del año

En este contexto, el tráfico internacional se posiciona como uno de los principales motores del crecimiento. Distintos informes del sector muestran que, durante 2026, los vuelos al exterior vienen registrando incrementos de dos dígitos en varios meses, impulsados por la apertura del mercado aerocomercial y la política de “Cielos Abiertos”. Incluso, proyecciones previas anticipaban una expansión de más del 22% en la capacidad aérea internacional hacia comienzos del año.

Si bien el segmento de cabotaje mantiene un rol central (con 13,6 millones de pasajeros en el acumulado enero-mayo), algunos análisis señalan que su crecimiento ha sido más moderado e incluso con fluctuaciones mensuales, en contraste con el sostenido avance del tráfico internacional.

Más conectividad y federalización del sistema

Uno de los aspectos más destacados del crecimiento es la expansión de la conectividad federal. En mayo de 2026, más de 186.000 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior del país, sin pasar por Buenos Aires, reflejando un aumento sostenido respecto de años anteriores.

A321neo.jpg El crecimiento del número de pasajeros estuvo acompañado por un incremento en la cantidad de vuelos. Melisa Sbrocco

Esta tendencia responde a la incorporación de nuevas rutas internacionales y al fortalecimiento de la red aérea en las provincias. En los últimos meses se sumaron conexiones directas desde ciudades como Mendoza y Rosario hacia destinos del Caribe, operadas por la aerolínea Arajet, con frecuencias semanales y enlaces a múltiples destinos en América.

Impacto en turismo y economía

La mayor disponibilidad de vuelos y la competencia entre aerolíneas favorecen la reducción de costos y la diversificación de destinos, incentivando tanto el turismo receptivo como el emisivo.

Además, la ampliación de rutas desde el interior del país permite el desarrollo de economías regionales, al facilitar el acceso directo a mercados internacionales y reducir la dependencia de los grandes centros de conexión aérea, como Ezeiza o Aeroparque.