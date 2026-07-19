19 de julio de 2026 - 09:23

Argentina va por la cuarta estrella y una cifra récord: cuánto dinero puede ganar si vence a España en la final

La expansión del torneo a 48 equipos disparó la recaudación por derechos de televisión y patrocinios, permitiendo un aumento histórico en los pagos por rendimiento.

Esto es lo que ganaría la Selección Argentina si logra vencer a España en la final.

Esto es lo que ganaría la Selección Argentina si logra vencer a España en la final.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Selección Argentina encara la final del Mundial 2026 frente a España con una bolsa garantizada de 33 millones de dólares. El objetivo de la asociación presidida por Claudio Tapia es alcanzar los 50 millones reservados para el campeón, una cifra que supera los registros de cualquier edición anterior.

Leé además

Susurran tu nombre es la nueva gran producción de Netflix. Se estrenará en agosto. 

La nueva superproducción de Netflix con Robert De Niro adaptará el libro más exitoso del momento

Por Redacción Espectáculos
El chef logra una guarnición mucho más sabrosa y con mejor textura.

Juanjo López, chef: "El arroz blanco no se hace con agua, lleva 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo"

Por Redacción Por Las Redes

El camino económico de la delegación argentina comenzó con un pago inicial de 1,5 millones de dólares destinados a la logística y preparación del certamen. A medida que el equipo superó etapas, la cifra escaló desde los 11 millones por la fase de grupos hasta los 19 millones obtenidos al superar los cuartos de final. La victoria ante Suiza en las instancias previas consolidó el ingreso actual en las arcas de la federación.

¿Cuánto dinero movió la expansión a 48 equipos del Mundial 2026?

Este incremento financiero, que representa un 19% más respecto a lo entregado en Qatar 2022, responde directamente al nuevo formato de la competencia. La inclusión de 48 selecciones aumentó el número de partidos disputados, lo que derivó en una mayor recaudación por venta de entradas, patrocinios globales y derechos de transmisión televisiva. El Consejo de la FIFA aprobó un presupuesto total de contribución financiera que alcanza los 727 millones de dólares.

Dentro de ese presupuesto, se destinaron 655 millones de dólares netos para ser repartidos exclusivamente como premios por desempeño deportivo entre las federaciones participantes. Este crecimiento del 50% en la bolsa total de premios en comparación con el certamen anterior refleja el volumen comercial que genera el torneo en Norteamérica bajo la gestión de Gianni Infantino.

¿Cómo se reparte el premio entre la AFA, los clubes y los jugadores?

El destino de estos fondos está regulado por normativas internas. La totalidad del dinero ingresa a la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino y no a las cuentas personales de los integrantes del plantel o del cuerpo técnico. El reparto entre los futbolistas y la propia federación se acordó bajo parámetros de confidencialidad antes del inicio del torneo para evitar distracciones durante la competencia.

Para la economía local, el impacto se traduce en aproximadamente 73 mil millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual. Además, una parte de este monto se distribuirá entre los clubes que aportaron jugadores a la lista oficial, beneficiando a instituciones como River Plate y Boca Juniors. En el caso de España, el subcampeonato representaría un ingreso mínimo de 43 millones de euros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi vive momo, el hijo de julian weich: viviendas ecologicas y vida en comunidad en cordoba

Así vive Momo, el hijo de Julián Weich: viviendas ecológicas y vida en comunidad en Córdoba

Por Andrés Aguilera
Italia: un aliado por el recuerdo de Diego y la admiración hacia Messi. 

Por Messi y Maradona, Argentina tiene un inesperado aliado antes de la final del Mundial 2026

El combo letal entre la astrología y el factor Messi en la carta del Mundial 2026.

La astrología anticipa Argentina-España: la coincidencia con Messi y Maradona que ilusiona antes de la final

Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026, no tiene buen historial con Argentina. 

Antecedente negativo con Argentina y muchas interrupciones: así dirige Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026