Argentina va por la cuarta estrella y una cifra récord: cuánto dinero puede ganar si vence a España en la final

La expansión del torneo a 48 equipos disparó la recaudación por derechos de televisión y patrocinios, permitiendo un aumento histórico en los pagos por rendimiento.

Esto es lo que ganaría la Selección Argentina si logra vencer a España en la final.

La Selección Argentina encara la final del Mundial 2026 frente a España con una bolsa garantizada de 33 millones de dólares. El objetivo de la asociación presidida por Claudio Tapia es alcanzar los 50 millones reservados para el campeón, una cifra que supera los registros de cualquier edición anterior.

El camino económico de la delegación argentina comenzó con un pago inicial de 1,5 millones de dólares destinados a la logística y preparación del certamen. A medida que el equipo superó etapas, la cifra escaló desde los 11 millones por la fase de grupos hasta los 19 millones obtenidos al superar los cuartos de final. La victoria ante Suiza en las instancias previas consolidó el ingreso actual en las arcas de la federación.

¿Cuánto dinero movió la expansión a 48 equipos del Mundial 2026? Este incremento financiero, que representa un 19% más respecto a lo entregado en Qatar 2022, responde directamente al nuevo formato de la competencia. La inclusión de 48 selecciones aumentó el número de partidos disputados, lo que derivó en una mayor recaudación por venta de entradas, patrocinios globales y derechos de transmisión televisiva. El Consejo de la FIFA aprobó un presupuesto total de contribución financiera que alcanza los 727 millones de dólares.

Dentro de ese presupuesto, se destinaron 655 millones de dólares netos para ser repartidos exclusivamente como premios por desempeño deportivo entre las federaciones participantes. Este crecimiento del 50% en la bolsa total de premios en comparación con el certamen anterior refleja el volumen comercial que genera el torneo en Norteamérica bajo la gestión de Gianni Infantino.

¿Cómo se reparte el premio entre la AFA, los clubes y los jugadores? El destino de estos fondos está regulado por normativas internas. La totalidad del dinero ingresa a la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino y no a las cuentas personales de los integrantes del plantel o del cuerpo técnico. El reparto entre los futbolistas y la propia federación se acordó bajo parámetros de confidencialidad antes del inicio del torneo para evitar distracciones durante la competencia.