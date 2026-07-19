Así quedó el ranking de títulos en Mundiales tras la consagración de España: qué posición ocupa Argentina

Brasil (5 Mundiales): La Verdeamarela es, desde hace años, la selección que mayor cantidad de Copas del Mundo ostenta en sus vitrinas. Las primeras tres de ellas llegaron de la mano de Pelé: en Suecia 1958 derrotó 5-2 al seleccionado local para quedarse con la primera estrella; al Mundial siguiente consiguieron el bicampeonato después de vencer por 3-1 a Checoslovaquia en la final; y para cerrar esta tremenda seguidilla se impuso por 4-1 en el partido definitorio de México 1970 para sacar a Italia y quedarse con la Copa.

Así queda el ranking de los Campeones de la Copa del Mundo: Brasil - 5 Mundiales Alemania - 4 Mundiales Italia - 4 Mundiales Argentina - 3 Mundiales España - 2 Mundiales Francia - 2 Mundiales Uruguay - 2 Mundiales Inglaterra - 1… pic.twitter.com/Gdxu8B0R6i

Después del exitosísimo ciclo de O Rei, la Canarinha ganó el Mundial de 1994, título para el que tuvo que derrotar a Italia en la final desde la tanda de los penales -fue 3 a 2 después del 0-0 en los 120'-. Finalmente, Brasil se convirtió en pentacampeona durante el Mundial del 2002, cuando derrotó a Alemania por 2-0 en la final con un equipazo colmado de figuras.

Alemania (4 Mundiales): "El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania", fue la icónica frase de Gary Lineker en la década del '90. Y los números la avalan. El seleccionado alemán, que en la actual edición de la Copa del Mundo marchó en 16avos, ostenta cuatro títulos del Mundo. El primero de ellos lo consiguió siendo Alemania Federal, en el '54, cuando derrotaron por 3-2 a Hungría en la final para lograr su primer título.

En 1974, el primero de los dos Mundiales que organizó, Alemania volvió a quedarse nuevamente con el título, esta vez con Franz Beckenbauer como emblema. Y las otras dos finales que ganó el conjunto teutón fueron dos que generaron grandes heridas para la Selección Argentina. La primera de ellas fue en 1990, frente al equipo dirigido por Carlos Bilardo que defendía el título; mientras que la otra se dio en Brasil 2014, cuando derrotó por 1-0 a los dirigidos por Alejandro Sabella en el alargue.

Italia (4 Mundiales): A pesar de que su presente -no participa hace tres ediciones- genere un extraño contraste, Italia es de las selecciones más ganadoras en la historia de los Mundiales. Los primeros dos títulos llegaron de la mano: en 1934, cuando fue sede por primera vez, se quedó con la Copa del Mundo tras derrotar por 2-1 a Checoslovaquia; mientras que en Francia 1938 se impuso por 4-2 frente a Hungría.

Italia se consagró campeón por última vez en el Mundial 2026 que se disputó en Alemania y le ganó la final por penales a Francia. Gentileza.

A 42 años de este bicampeonato, en España '82, La Nazionale sumó su tercera estrella después del 3-1 frente a Alemania Occidental. Finalmente, en Alemania 2006 Italia se quedó con el cuarto Mundial luego de una agónica serie por penales frente a la Francia de Zinedine Zidane -fue 5-3 en la tanda y 1-1 en los 120'-.

Argentina (3 Mundiales): La Selección se quedó a un paso de defender el título conseguido en Qatar 2022. Allí, el equipo de Lionel Scaloni se quedó con la tercera estrella para la historia de la Albiceleste después de haber derrotado a Francia desde la tanda de los penales -terminó 4-2 tras el 3-3 en los 120' de la final en el Lusail-.

Previo a esto, la Argentina había ganado dos Copas del Mundo. La primera de ellas se dio en el único Mundial organizado en nuestro país, que se disputó en 1978 y del que el equipo dirigido por César Luis Menotti se consagró campeón. Dos ediciones después, la Albiceleste se volvió a quedar con el título después de que el equipo de Carlos Salvador Bilardo se imponga por 3-2 a Alemania en la final de México '86.

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Francia (2 Mundiales): A pesar de haberse quedado en las puertas de un nuevo título en Qatar 2022, el seleccionado Galo ostenta dos Copas del Mundo en sus vitrinas. La primera de ellas la ganó de la mano de Zinedine Zidane en 1998, año en que fue país organizador y en el que se impuso por 3-0 frente a Brasil para quedarse con su primera estrella. Luego, a 20 años de aquel título, el combinado francés arrasó en Rusia 2018 y, con un Kylian Mbappé que voló, ganó su segundo Mundial gracias al 4-2 frente a Croacia en la final.

Uruguay (2 Mundiales): El seleccionado charrúa fue el campeón en la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA. La misma se disputó en 1930 en suelo uruguayo y vio al equipo dirigido por Alberto Suppici ganarle 4-2 a la Selección Argentina. En 1950, La Celeste fue partícipe del histórico Maracanazo después de haber derrotado por 2-1 a Brasil en el cuadrangular final, resultado que le terminó garantizando su segunda estrella.

España (2 Mundiales): La Roja llega a la final de este domingo con el objetivo de igualar a Uruguay y a Francia en cantidad de Copas del Mundo, para sumar así la segunda en su historia. La única que ostenta hasta el momento fue ganada por el seleccionado español en Sudáfrica 2010, cuando con un gran equipo, que tenía la sólida base del Barcelona de Pep Guardiola, derrotó 1-0 a Países Bajos en el alargue de la final.

En 2026, el seleccionado español fue de menos a más en Norteamérica. Tras debutar con un empate 0-0 ante Cabo Verde, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente se levantó rápido: 4-0 ante Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay para ganar la zona con comodidad.

Ya en los playoffs se vio la mejor España: 3-0 ante Austria con baile incluido, un merecido (pero agónico) 1-0 ante Portugal, un 2-1 ante Bélgica y una cómoda victoria 2-0 sobre Francia en semis. En la final también fue todo de la Roja: pese a dominar todo el partido, el gol de Ferrán Torres llegó en el alargue para desatar la locura de una España que bordó la segunda estrella de su historia.

España, campeón del mundo 2026 EFE

Inglaterra (1 Mundial): El seleccionado inglés, que se perdió la chance de jugar su segunda Copa del Mundo después de caer en la semi de este 2026 frente a Argentina, tiene un solo Mundial. El mismo fue ganado en 1966, año en que fue el país organizador de la octava edición mundialista. Allí, después del polémico gol fantasma de Geoff Hurst, se impuso por 4-2 frente a Alemania Occidental y se quedó con su primer y única estrella.

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