Picante final del Mundial 2026: el tenso cruce de Paredes y Otamendi con los jugadores de España

Por fortuna, no pasó a mayores, pero el final del partido entre España y Argentina tuvo su grado de calentura. Porque en medio de los festejos de los ibéricos apenas terminado el encuentro, Leandro Paredes se cruzó con Gavi, volante de Barcelona. Al punto que éste último terminó en el piso, agarrándose con el de Boca.
Gracias a la intervención de Lionel Scaloni, de su cuerpo técnico y de otros jugadores, la situación se calmó. En medio de ese alboroto, las cámaras de TV captaron también a Nico Otamendi, con las pulsaciones elevadas, diciéndoles a Rodri "lloraron toda la semana". Eso fue en relación a las quejas previas, entendiendo que condicionaron al árbitro.
Pasados los minutos, todo se controló y Argentina terminó viendo el festejo ajeno con calma en el campo de juego antes de recibir las medallas . "Hay que ser grandes en la derrota", fue el mensaje que bajó enseguida Scaloni para los suyos y ante las cámaras para tratar de poner paños fríos a una situación ya controlada, pero que pudo haberse desbordado.