19 de julio de 2026 - 19:46

Picante final del Mundial 2026: el tenso cruce de Paredes y Otamendi con los jugadores de España

La definición del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tuvo un momento de máxima tensión. Paredes y Otamendi reaccionaron tras el pitazo final.

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles.&nbsp;

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Pasados los minutos, todo se controló y Argentina terminó viendo el festejo ajeno con calma en el campo de juego antes de recibir las medallas . "Hay que ser grandes en la derrota", fue el mensaje que bajó enseguida Scaloni para los suyos y ante las cámaras para tratar de poner paños fríos a una situación ya controlada, pero que pudo haberse desbordado.

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