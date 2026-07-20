Leandro Paredes y la fisura oculta: el mediocampista que jugó la final del Mundial 2026 sin poder respirar

El mediocampista de Boca arrastró una fisura de costilla desde los cuartos de final, un secreto guardado para evitar ataques físicos directos de los rivales.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España en tiempo extra, pero los detalles del desgaste físico del plantel argentino emergen un día después. Leandro Paredes disputó los últimos tres encuentros del certamen con una fisura de costilla que le impedía respirar con normalidad. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantuvo el diagnóstico bajo reserva absoluta.

Leandro Paredes ingresó al inicio del segundo tiempo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, reemplazando a Nicolás González. Aunque en la planificación original de Lionel Scaloni el volante figuraba como titular indiscutido, llegó a la definición del torneo diezmado físicamente. La información, revelada por el periodista Martín Arévalo tras la caída 1-0, detalla que la dolencia en las costillas se produjo tres partidos antes del cierre de la Copa del Mundo.

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes fue muy autocrítico con la actuación de la Selección Argentina ante Cabo Verde. Gentileza. "Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar", explicó el cronista sobre el estado de salud del futbolista de Boca Juniors. El hermetismo del seleccionado respondió a una estrategia de protección ante los adversarios; el equipo médico temía que los rivales buscaran impactar específicamente la zona afectada en caso de que la noticia trascendiera públicamente. Esta lesión limitó el rendimiento del jugador a un 70% de su capacidad habitual en los momentos decisivos.

El silencio médico y el riesgo de los golpes rivales El condicionamiento físico de la Selección Argentina no se limitó únicamente a la zona media del campo. Durante el partido contra España, el cuerpo técnico se vio obligado a realizar tres cambios no previstos debido a problemas físicos en Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Lisandro Martínez. El análisis posterior describió un escenario de agotamiento generalizado tras un mes de intensa competencia en las sedes de Estados Unidos.

La derrota ante el equipo de Luis de la Fuente marcó un hito en el ciclo de Scaloni. Tras 104 partidos dirigidos y solo 10 derrotas acumuladas, fue la primera ocasión en la que el equipo se vio superado tácticamente y físicamente de principio a fin. El empate parcial se sostuvo por el factor emocional y el despliegue del Dibu Martínez, quien finalmente no pudo contener el remate de Ferran Torres en el minuto 106 del suplementario.