La pelea tras la final del Mundial 2026 quedó bajo investigación disciplinaria de la FIFA

La FIFA confirmó el inicio de una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial 2026 , en la que España derrotó a Argentina y se consagró campeona del mundo.

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De acuerdo con información difundida por la agencia EFE , el organismo evaluará la conducta de varios futbolistas de la selección argentina y de integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , con el objetivo de determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.

Entre los protagonistas señalados en la investigación aparecen Leandro Paredes , Nahuel Molina y Roberto Ayala , uno de los asistentes del cuerpo técnico argentino.

Según trascendió, la FIFA designó a un instructor para reunir pruebas y reconstruir lo sucedido inmediatamente después del pitazo final en el MetLife Stadium , escenario donde España obtuvo su segunda Copa del Mundo.

El expediente incluirá el análisis de las actas arbitrales , los informes oficiales y las imágenes del encuentro para establecer si existieron conductas que ameriten sanciones deportivas.

Entre los episodios que quedaron bajo revisión figura el enfrentamiento registrado durante los festejos del seleccionado español, cuando se produjo una serie de cruces entre futbolistas de ambos equipos.

Los incidentes ocurridos tras el partido

De acuerdo con la información difundida, Nahuel Molina habría golpeado al mediocampista español Rodri Hernández, situación que derivó en un enfrentamiento generalizado. En ese contexto, Leandro Paredes fue expulsado por empujar y sujetar a Gavi, mientras que Roberto Ayala también recibió la tarjeta roja tras un incidente con Dani Olmo.

Otro de los hechos que será evaluado por la FIFA es la imagen de varios futbolistas argentinos permaneciendo de espaldas durante el momento en que España levantó el trofeo de campeón del mundo, una escena que también fue mencionada por medios internacionales como parte de los acontecimientos posteriores a la final.

Mientras avanza el proceso disciplinario, el organismo aún no informó cuándo adoptará una resolución sobre las posibles sanciones.