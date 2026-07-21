21 de julio de 2026 - 00:18

La pelea tras la final del Mundial 2026 quedó bajo investigación disciplinaria de la FIFA

La FIFA inició una investigación disciplinaria por los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala figuran entre los principales involucrados.

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles.&nbsp;

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La FIFA confirmó el inicio de una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina y se consagró campeona del mundo.

Leé además

La maldición de los 64 años: por qué la Selección Argentina no pudo ser bicampeona del mundo en 2026. 

La maldición de los 64 años: por qué la Selección Argentina no pudo ser bicampeona del mundo en 2026

Por Redacción Deportes
El micro de la Selección argentina llega al predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores y el cuerpo técnico llegaron al país procedente de Nueva York luego de la final de la copa del mundo ante España.

Mulltitud, fuegos artificiales y ovación: así llegó al país parte del plantel de la Selección argentina

Por Redacción Deportes

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el organismo evaluará la conducta de varios futbolistas de la selección argentina y de integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, con el objetivo de determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.

Quiénes son los principales apuntados por la FIFA

Entre los protagonistas señalados en la investigación aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, uno de los asistentes del cuerpo técnico argentino.

Según trascendió, la FIFA designó a un instructor para reunir pruebas y reconstruir lo sucedido inmediatamente después del pitazo final en el MetLife Stadium, escenario donde España obtuvo su segunda Copa del Mundo.

Incidentes tras el final del partido entre Argentina y España.

Incidentes tras el final del partido entre Argentina y España.

El expediente incluirá el análisis de las actas arbitrales, los informes oficiales y las imágenes del encuentro para establecer si existieron conductas que ameriten sanciones deportivas.

Entre los episodios que quedaron bajo revisión figura el enfrentamiento registrado durante los festejos del seleccionado español, cuando se produjo una serie de cruces entre futbolistas de ambos equipos.

Los incidentes ocurridos tras el partido

De acuerdo con la información difundida, Nahuel Molina habría golpeado al mediocampista español Rodri Hernández, situación que derivó en un enfrentamiento generalizado. En ese contexto, Leandro Paredes fue expulsado por empujar y sujetar a Gavi, mientras que Roberto Ayala también recibió la tarjeta roja tras un incidente con Dani Olmo.

Otro de los hechos que será evaluado por la FIFA es la imagen de varios futbolistas argentinos permaneciendo de espaldas durante el momento en que España levantó el trofeo de campeón del mundo, una escena que también fue mencionada por medios internacionales como parte de los acontecimientos posteriores a la final.

Mientras avanza el proceso disciplinario, el organismo aún no informó cuándo adoptará una resolución sobre las posibles sanciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miles de hinchas argentinos se concentraron en el Obelisco en apoyo a la selección nacional tras la derrota en la final de la copa del mundo con España por 1 a 0.

Charlemos la Final

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 durante la ceremonia de entrega de reconocimientos tras la final disputada entre España y Argentina.

El Mundial no alcanza: la historia del Balón de Oro abre el debate entre campeones y figuras del año

Festejos por la Selección Argentina en Neuquén: murió por la explosión de una bomba de estruendo.  

Festejo trágico: murió decapitado por la explosión de un "mortero con pirotecnia" tras la final del Mundial

El volante de la Selección Argentina posteó en sus redes que Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”. 

Enzo Fernández habló después de la final y dejó un mensaje de orgullo tras la derrota