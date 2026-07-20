Festejo trágico: murió decapitado por la explosión de un "mortero con pirotecnia" tras la final del Mundial

La víctima es un joven de 24 años. Otras tres personas, entre ellas un adolescente, sufrieron heridas y fueron atendidas en un hospital.

Festejos por la Selección Argentina en Neuquén: murió por la explosión de una bomba de estruendo.

Un joven de 24 años murió decapitado este domingo durante los festejos por la Selección Argentina en la provincia de Neuquén luego de que explotara un artefacto de pirotecnia. El accidente también dejó tres personas heridas y es investigado por la Justicia local.

El hecho ocurrió en el oeste de la capital neuquina. Entre los lesionados se encuentran un adolescente de 13 años y dos familiares de la víctima, quienes fueron trasladados al hospital Heller y posteriormente recibieron el alta médica, ya que estaban fuera de peligro.

Cómo compraron ese artefacto “prohibido”, la duda de la Justicia El jefe del Departamento de Seguridad Personal, el comisario Juan Carlos Barroso, indicó que describió que el elemento “no es de venta libre”, sino que se trata de un objeto de uso profesional y restringido: “Tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada”.

En este sentido, consignó que la venta se encuentra limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que se realizan bajo estrictos protocolos.

La explosión fue letal debido a que la deflagración, conforme a lo explicado por el policía, “prácticamente decapitó” al joven que murió en el acto. Un menor de 13 años y otros dos parientes padecieron heridas de distinta consideración, pero están fuera de peligro tras recibir el alta en el nosocomio mencionado.