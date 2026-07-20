Imputaron por femicidio transversal al hombre que apuñaló al novio de su expareja

La Fiscalía de Homicidios imputó en las últimas horas a Carlos Alberto Zalazar Ábalos (44) por el delito de femicidio transversal por la muerte de Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53) , quien fue asesinado el viernes pasado en Maipú al recibir dos puñaladas.

Grabó un falso directo para ocultar el asesinato de su pareja y fue condenado a cadena perpetua

Estuvo 7 años prófugo y ahora lo condenaron por el asesinato de un chico de 15 años de Godoy Cruz

El acusado fue detenido el sábado pasado y quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lo imputó por homicidio teniendo en cuenta la agravante del artículo 80, inciso 12, que establece una pena de prisión perpetua para la persona que mata a otra “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja”.

De esta forma, Zalazar Ábalos quedó bajo la guarda del Servicio Penitenciario y permanecerá detenido a la espera de que se realice una audiencia de prisión preventiva.

Sobre el sospechoso se había emitido una orden de búsqueda y captura nacional e internacional, aunque se sabía que no había salido de la provincia.

El sábado, personal de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda precaria de Maipú que el hombre frecuentaba, pero no fue encontrado. Luego, continuando con el patrullaje, fue localizado y detenido en la calle, frente a una casa del barrio Arquitecto Alfaro.

Tras ser aprehendido sin incidentes, fue trasladado a la subcomisaría Iriarte y luego llevado al Polo Judicial y puesto a disposición del fiscal Oscar Malla (quien subroga la causa durante la feria judicial) para su imputación.

Según los investigadores, Zalazar Ábalos mantenía una relación conflictiva con su expareja, quien actualmente se encuentra bajo custodia policial. Además, el sospechoso la había amenazado varias veces tras enterarse de que la mujer había iniciado una nueva relación con Hugo Domínguez, la víctima.

El crimen, en detalle

El pasado 10 de julio, la mujer se encontraba en las inmediaciones de las calles La Pampa y Blas Parera, de Maipú, junto a su novio y a otra mujer trasladando algunos muebles, cuando inesperadamente apareció Zalazar.

De acuerdo con el relato de los testigos, el agresor habría atacado a Domínguez con un cuchillo, provocándole dos heridas punzocortantes que le causaron la muerte de forma casi inmediata.

La saña del atacante no terminó con el homicidio: tras apuñalar a Domínguez, Zalazar se habría dirigido a la vivienda de su expareja para incendiarla antes de darse a la fuga.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del hombre de 53 años. En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del hecho, que es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien es subrogada durante la presente feria judicial por su colega Oscar Malla.