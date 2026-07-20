Tras la repercusión, confirmaron que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

La Policía de Paraguay confirmó que el niño entrevistado durante la Expoferia Roque Alonso no es Loan Peña , a pesar de sus grandes similitudes. La aclaración llegó luego de que el video se viralizara en redes y despertara nuevas especulaciones sobre el paradero del niño de 5 años desaparecido en Corrientes .

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La investigación se esclareció luego de que los padres del menor, que se presentó al aire como "Ramiro" , acudieron a una comisaría de Clorinda tras la repercusión del caso. Además, los especialistas compararon sus rasgos físicos con los de Loan y descartaron que se trate de la misma persona.

Además, analizaron una característica distinguida en la alerta amarilla emitida por Interpol: una cicatriz situada en el remolino de la cabeza.

"Hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías: la de Loan, en su momento, y la de este niño, que se hace llamar Ramiro", explicó el oficial paraguayo Ramón Vera, encargado del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

"Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes, pero se determinó que no se trata de Loan.

"El periodista que hizo la nota no lo puedo creer", reconocieron ante la consulta de esta agencia.

Paraguay, un país ya mencionado en la investigación

La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.

Sin embargo, con el avance de la pesquisa la hipótesis se desvaneció y todo se centró en el grupo de siete acusados, Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño hasta el día de hoy.

El juicio oral por la desaparición de Loan, contra 17 acusados, continúa con la declaración de los testigos y familiares para reconstruir lo ocurrido el día en que el niño fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio.