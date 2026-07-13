Condenaron al exsenador Edgardo Kueider en Paraguay por contrabando de dinero

La Justicia de Paraguay condenó al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable por el delito de tentativa de contrabando de dinero. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

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En el mismo fallo también fue condenada su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del mismo delito. Ambos ya habían cumplido 18 meses de arresto domiciliario en la ciudad de Asunción (será restado a las condenas).

El proceso judicial comenzó con la detención de los implicados, el 4 de diciembre de 2024. Ambos fueron arrestados en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este, en Paraguay. Allí las autoridades aduaneras encontraron una gran suma de dinero.

En detalle, se descubrió que había 211.000 dólares, 3.9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes en el auto donde viajaban, todos no declarados por los acusados.

De esta forma, el tribunal paraguayo tipificó el hecho como “contrabando de divisas en grado de tentativa”, por considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía que debe ser declarada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Kuider es investigado por lavado de dinero

Cabe mencionar que Kueider tambíen se encuentran enfrentando otro proceso en dicho país vecino por la presunta “compra ilegal de seis departamentos de lujo en Asunción”. Sin embargo, pese a ser otra causa, este hecho complejizó la situación de ambos acusados.

El Ministerio Público paraguayo presentó otra imputación en su contra por presunto lavado de dinero, debido a que los fondos podrían ser de origen ilícito.

Meses atrás, Paraguay aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la Justicia argentina. Una vez que regresen al país, se espera su detención inmediata por estar señalados por “presunto enriquecimiento ilícito”, una acusación ya popular en el país.