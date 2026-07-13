El funcionario de Javier Milei que viajó al Mundial para ver el partido de Argentina

Santiago Viola , viceministro de Justicia de la Nación y uno de los hombres de confianza de Karina Milei, quedó en el centro de la polémica en las redes sociales luego de viajar a Estados Unidos para presenciar el partido de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial de la FIFA 2026.

Falleció a los 38 años un árbitro que había quedado fuera del Mundial 2026 tras una polémica denuncia

Llama "mundialista" de La Paz: el Gobierno presentó una denuncia por maltrato animal

Aunque desde el Gobierno aseguraron que el funcionario solicitó licencia y costeó todos los gastos con dinero propio, su presencia en las tribunas generó cuestionamientos debido al contexto.

Viola, quien además representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, viajó el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, donde reside parte de su familia.

Dos días después fue fotografiado en una platea baja del estadio de Kansas City durante el triunfo argentino frente a Suiza 3-1 por los cuartos de final del certamen. La foto fue publicada por el periodista Nicolás Pizzi.

Según informaron desde el entorno de Viola a La Nación, el viaje inicialmente iba a durar solo el fin de semana, aunque finalmente Viola permanecerá ocho días en Estados Unidos y regresará el próximo viernes. Para ello solicitó una licencia de cuatro días, entre el lunes y el viernes.

Santiago Viola, viceministro de Justicia en el partido de Kansas City. Pegó linda ubicación, cerca del campo. Por las dudas, es el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/djnq1kolCr

Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, indicaron que el funcionario notificó previamente su viaje y que la licencia fue autorizada.

También remarcaron que la entrada para el partido fue adquirida por reventa, considerada una práctica legal en Estados Unidos, y que tanto los pasajes como la estadía fueron abonados con recursos personales.

Santiago Viola, viceministro de Justicia de la Nación y apoderado de La Libertad Avanza Clarín

El viaje de Viola tomó mayor relevancia porque, según reveló La Nación, dentro del Gobierno existía una recomendación impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que ningún integrante del gabinete viajara a Estados Unidos durante el Mundial con fines recreativos.

La directiva no fue una prohibición formal, sino una sugerencia política destinada a evitar cuestionamientos públicos.

En la Casa Rosada explicaron que el caso de Viola fue considerado una excepción porque informó con anticipación su viaje y utilizó días de licencia.

Quién es Santiago Viola, el funcionario que viajó al Mundial 2026

Abogado de profesión, Santiago Viola integra el círculo político más cercano a Karina Milei desde los comienzos de La Libertad Avanza. Es apoderado nacional del partido y también actuó como abogado personal de la secretaria general de la Presidencia en la causa por presunto espionaje en su contra.

Su desembarco en el Ministerio de Justicia se produjo en marzo de 2026, cuando fue designado viceministro tras la llegada de Juan Bautista Mahiques para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. En ese cargo sustituyó a Sebastián Amerio, dirigente identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Antes de incorporarse al Gobierno, Viola estuvo imputado en una causa tramitada en los tribunales de Comodoro Py. La investigación analizó una presunta maniobra para plantar testigos falsos que aseguraban haber visto al juez federal Sebastián Casanello reunido con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos.

La acusación surgió mientras Viola ejercía la defensa de los hijos del empresario Lázaro Báez y buscaba apartar a Casanello de la investigación conocida como "La ruta del dinero K". Con el paso del tiempo, la supuesta reunión fue desmentida y la causa avanzó sin que el magistrado fuera removido.