Falleció a los 38 años un árbitro que había quedado fuera del Mundial 2026 tras una polémica denuncia

Tras ser excluido del Mundial 2026 por una denuncia de agresión sexual que la policía británica desestimó en dos semanas, el árbitro murió a los 38 años en Países Bajos.

El árbitro de la FIFA Rob Dieperink falleció a los 38 años, según confirmó la Asociación Neerlandesa de Fútbol. La noticia llega apenas semanas después de que el colegiado fuera excluido de la lista para el Mundial 2026 debido a una investigación policial en Londres por una denuncia que finalmente fue desestimada por falta de pruebas.

La policía neerlandesa ha iniciado una investigación para determinar las causas del deceso del oficial de la Eredivisie, cuyo motivo permanece desconocido hasta el momento. La comunidad del arbitraje internacional pierde a un integrante con experiencia en torneos europeos, habiendo servido recientemente como asistente de video en la Eurocopa de Alemania 2024.

Por qué excluyeron a Dieperink del Mundial 2026 La carrera de Dieperink se vio interrumpida en abril de este año tras su arresto por parte de la Policía Metropolitana de Londres. Se lo acusaba de una presunta agresión sexual contra un adolescente en un hotel londinense, tras un partido entre el Crystal Palace y la Fiorentina. No obstante, el caso fue cerrado rápidamente por las autoridades británicas al no cumplirse el umbral de evidencia necesario para proceder.

A pesar de que la justicia desestimó los cargos en solo dos semanas, la FIFA decidió retirar a Dieperink de la delegación de los Países Bajos para el Mundial 2026. El árbitro, que iba a acompañar a Danny Makkellie como asistente de video, manifestó públicamente su tristeza y decepción ante la medida del organismo internacional. El colegiado sostuvo en todo momento que las acusaciones eran falsas y que había cooperado plenamente con la investigación.

El respaldo de la KNVB al árbitro tras la denuncia La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) mantuvo su respaldo al oficial tras el cierre de la causa en el Reino Unido. La federación argumentó que, basándose en la información disponible, no existían motivos para dejar de asignarle partidos en la liga local. En sus declaraciones, la KNVB destacó la importancia de permitir que el implicado contara su versión de los hechos ante lo que calificaron como una acusación errónea.