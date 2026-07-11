11 de julio de 2026 - 23:58

Messi cruzó al árbitro durante Argentina-Suiza: "A mí háblame bien, no me faltes el respeto"

El capitán argentino protagonizó un tenso intercambio con Wilton Pereira Sampaio.

El fuerte cruce entre el capitán argentino y el árbitro del encuentro Wilton Pereira Sampaio Pinheiro.

El fuerte cruce entre el capitán argentino y el árbitro del encuentro Wilton Pereira Sampaio Pinheiro.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La situación fue captada por las cámaras y los micrófonos de la transmisión oficial, que registraron el reclamo del delantero argentino frente al juez.

El reclamo del delantero al árbitro brasileño

Con evidente fastidio, Messi se acercó al árbitro y le manifestó su disconformidad por una de sus intervenciones durante el partido. El intercambio subió de tono y el futbolista le pidió al brasileño que mantuviera una actitud respetuosa.

Lionel Messi y su cruce con el &aacute;rbitro brasile&ntilde;o, Wilton Pereira Sampaio Pinheiro.

Lionel Messi y su cruce con el árbitro brasileño, Wilton Pereira Sampaio Pinheiro.

“Habla bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, no me faltes el respeto”, expresó el capitán argentino en medio del reclamo.

El episodio quedó como una de las imágenes destacadas del encuentro, en una instancia decisiva del Mundial donde cada detalle puede resultar determinante.

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