Messi cruzó al árbitro durante Argentina-Suiza: "A mí háblame bien, no me faltes el respeto"

El fuerte cruce entre el capitán argentino y el árbitro del encuentro Wilton Pereira Sampaio Pinheiro.

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un momento de máxima tensión con Lionel Messi como protagonista. El capitán de la Selección argentina mantuvo una fuerte discusión con el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio Pinheiro durante el desarrollo del encuentro.

La situación fue captada por las cámaras y los micrófonos de la transmisión oficial, que registraron el reclamo del delantero argentino frente al juez.

¡MESSI CARA A CARA CON EL ÁRBITRO! Leo y un cruce picante con el portugués Joao Pinheiro.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qLgE3SYKko — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026 El reclamo del delantero al árbitro brasileño Con evidente fastidio, Messi se acercó al árbitro y le manifestó su disconformidad por una de sus intervenciones durante el partido. El intercambio subió de tono y el futbolista le pidió al brasileño que mantuviera una actitud respetuosa.

Lionel Messi y su cruce con el árbitro brasileño, Wilton Pereira Sampaio Pinheiro. EFE “Habla bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, no me faltes el respeto”, expresó el capitán argentino en medio del reclamo.

El episodio quedó como una de las imágenes destacadas del encuentro, en una instancia decisiva del Mundial donde cada detalle puede resultar determinante.