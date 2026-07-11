11 de julio de 2026 - 23:02

Con un centro para Mac Allister, Messi igualó a Pelé en asistencias y volvió a hacer historia

El capitán argentino asistió a Alexis Mac Allister en el 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Con ese pase de gol llegó a 10 asistencias en Copas del Mundo, igualó la marca histórica de Pelé.

El capitán argentino asistió a Alexis Mac Allister que marcó el 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final.

El capitán argentino asistió a Alexis Mac Allister que marcó el 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La jugada nació de un tiro de esquina desde el sector derecho. Messi ejecutó un centro preciso al corazón del área y Mac Allister conectó de cabeza para establecer el 1-0 parcial.

Con esa acción, el rosarino alcanzó las 10 asistencias en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el futbolista con más pases de gol en la máxima competencia del fútbol internacional. De esta manera dejó atrás la marca de nueve asistencias que compartía con otros referentes históricos, de acuerdo con los registros oficiales de FIFA y las estadísticas de Opta.

Tras el centro de Messi, Alexis Mac Allister cabeceó y convirtió el gol argentino.

Tras el centro de Messi, Alexis Mac Allister cabeceó y convirtió el gol argentino.

Un récord que se suma a una colección histórica

El nuevo registro amplía una lista de marcas que Messi viene construyendo desde su debut mundialista en Alemania 2006. Además de ser el jugador con más presencias en la historia de la Copa del Mundo, el máximo goleador histórico del torneo según los registros actuales de FIFA y el único futbolista en convertir en todas las instancias de una misma edición, ahora también lidera en el rubro de las asistencias.

El pase gol frente a Suiza también le permitió extender otro hito exclusivo: es el único jugador que logró dar al menos una asistencia en seis Copas del Mundo diferentes, una muestra de su vigencia y capacidad para influir en el juego a lo largo de dos décadas en la selección argentina.

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