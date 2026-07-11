La razón detrás del brazalete negro de la Selección Argentina ante Suiza

El cuerpo técnico y los jugadores de la Albiceleste salieron al campo de juego con un brazalete de luto por el fallecimiento de Antonio Rattín.

La Selección Argentina saltó al campo de juego para disputar los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza con una marca de luto en su vestimenta. El plantel comandado por Lionel Scaloni lució un brazalete negro en sus brazos, rindiendo un respetuoso y merecido tributo tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín.

El fútbol argentino se vistió de duelo en plena cita mundialista. La pérdida de Rattín tocó las fibras más íntimas de la delegación nacional en el torneo internacional, motivando un pedido inmediato a la FIFA para poder exhibir el luto en el trascendental choque ante los europeos. El máximo organismo dio el visto bueno para homenajear a quien fuera uno de los grandes referentes de nuestra historia futbolística.

La Selección Argentina, de luto por Antonio Rattín: Expulsión de Rattín, en el Mundial de 1966 ante Inglaterra. / Gentileza. La huella de este legendario mediocampista central excedió por completo las fronteras de Boca Juniors, club donde se convirtió en una leyenda indiscutida de bronce. Con la camiseta albiceleste, el "Rata" defendió el orgullo nacional en las Copas del Mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, portando el brazalete de capitán con el temperamento y la presencia que siempre lo caracterizaron dentro de la cancha.

Precisamente, su figura quedó grabada a fuego en los libros dorados del fútbol mundial por aquel mítico partido de cuartos de final de 1966 ante los ingleses en Wembley. Su recordada expulsión por parte del juez alemán Rudolf Kreitlein, su airado reclamo exigiendo un traductor y las icónicas imágenes estrujando el banderín del córner británico o sentándose en la mismísima alfombra roja de la Reina Isabel II, cambiaron las reglas del juego para siempre. De hecho, aquella histórica confusión idiomática impulsó a la FIFA a crear las tarjetas amarillas y rojas para México 1970.