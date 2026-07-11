La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final ante Suiza

La Selección argentina enfrentará este sábado desde las 22 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , con el objetivo de avanzar a las semifinales del certamen. A pocas horas del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo y mantiene dos incógnitas en la formación inicial.

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La primera incertidumbre aparece en el lateral derecho de la defensa.

Nahuel Molina es quien tiene mayores posibilidades de ser titular, aunque Gonzalo Montiel continúa peleando por ese lugar .

La otra duda está en el mediocampo, donde Alexis Mac Allister y Nicolás González compiten por un puesto. La elección dependerá del planteo táctico que busque el cuerpo técnico frente al conjunto suizo.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez , mientras que la defensa se completará con Nicolás Tagliafico por el sector izquierdo y la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha serán titulares Leandro Paredes como volante central, acompañado por Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

En ataque volverán a estar Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes encabezarán la ofensiva argentina en busca de la clasificación.

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La posible formación de Argentina

La probable alineación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza es:

Emiliano Martínez



Nahuel Molina o Gonzalo Montiel



Cristian Romero



Lisandro Martínez



Nicolás Tagliafico



Leandro Paredes



Enzo Fernández



Rodrigo De Paul



Alexis Mac Allister o Nicolás González



Lionel Messi



Julián Álvarez

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