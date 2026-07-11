11 de julio de 2026 - 14:00

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final ante Suiza

Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la Selección argentina que buscará el pase a las semifinales frente a Suiza.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Foto:

EFE
Por Redacción Deportes

La Selección argentina enfrentará este sábado desde las 22 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a las semifinales del certamen. A pocas horas del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo y mantiene dos incógnitas en la formación inicial.

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Scaloni defendió el rendimiento de Messi y descartó que le preocupe la falta de goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Las dudas de Scaloni

La primera incertidumbre aparece en el lateral derecho de la defensa.

Nahuel Molina es quien tiene mayores posibilidades de ser titular, aunque Gonzalo Montiel continúa peleando por ese lugar.

La otra duda está en el mediocampo, donde Alexis Mac Allister y Nicolás González compiten por un puesto. La elección dependerá del planteo táctico que busque el cuerpo técnico frente al conjunto suizo.

El resto del equipo

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa se completará con Nicolás Tagliafico por el sector izquierdo y la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha serán titulares Leandro Paredes como volante central, acompañado por Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

En ataque volverán a estar Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes encabezarán la ofensiva argentina en busca de la clasificación.

Lionel Scaloni evalúa varios cambios para la Selección Argentina de cara al duelo con Austria por el Mundial 2026.

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La posible formación de Argentina

La probable alineación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza es:

    • Emiliano Martínez
    • Nahuel Molina o Gonzalo Montiel
    • Cristian Romero
    • Lisandro Martínez
    • Nicolás Tagliafico
    • Leandro Paredes
    • Enzo Fernández
    • Rodrigo De Paul
    • Alexis Mac Allister o Nicolás González
    • Lionel Messi
    • Julián Álvarez

Director técnico:

      Lionel Scaloni.
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