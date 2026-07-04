4 de julio de 2026 - 09:27

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez que desmintió rumores y emocionó a la periodista

Después del partido, el Capitán saludó cordialmente a la periodista y negó las versiones sobre una presunta restricción de Martínez para hablar con el plantel.

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez que desmintió rumores de conflictos con la Selección

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Los Andes | Redacción Deportes
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Al comienzo del Mundial, comenzó a circular un rumor sobre una presunta restricción de la periodista para acercarse al plantel de la Selección, argumentando que sus vínculos con los jugadores podían afectar su desempeño en el campo de juego.

Estas versiones fueron desmentidas indirectamente por el propio Messi, quien se acercó a la periodista para saludarla y demostrar que no existen conflictos entre ellos. "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, expresó el Capitán. "Muchas gracias por eso, lo valoro al gesto", le respondió Martínez antes de comenzar con la rueda de preguntas.

Luego de la nota, la periodista se detuvo unos minutos para expresar su emoción ante las cordiales palabras del Diez e hizo referencia a los rumores que circularon en los últimos días. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”.

Luego, añadió: "A veces, prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen y él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”, expresó Martínez ante las cámaras.

Messi fue autocrítico con el partido

El Capitán dio otra función con la camiseta de la Selección Argentina en el duelo contra Cabo Verde. Con el fragor de la batalla todavía a flor de piel, el Diez encaró a los micrófonos y fue crítico con el partido.

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"Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, que esto es muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos. ", lanzó.

Respecto a lo positivo del equipo, Lionel no dudó en puntualizar: "Hicimos un desgaste muy grande como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo que siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy. Que más allá del pase creo que las hay también, porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas que creo que hoy me fueron muchas".

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